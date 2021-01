L'accoglienza a Parma: «La nostra rete è solida e trasparente»

LUCA MOLINARI

Trasparenza, etica, capacità gestionale e condivisione di buone pratiche.

Sono solidi i pilastri su cui poggia il mondo dell’accoglienza parmigiano, anche dopo il terremoto Svoltare.

Le realtà che operano in questo complesso sistema si occupano per la maggior parte di accoglienze ordinarie, ma anche di quelle emergenziali. Due approcci diversi al problema, che viaggiano su binari distinti anche a livello burocratico. I progetti Sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) sono legati a bandi comunali, mentre l’accoglienza Cas (Centri di accoglienza straordinaria) a bandi prefettizi. La «Civiltà dell’accoglienza» è una rete composta da importanti realtà locali come la Comunità di Betania, il Centro di aiuto alla vita, la Caritas, il Ciac, Di Mano in Mano, il Pozzo di Sicar, l’associazione San Giuseppe, l’istituto del Buon Pastore, il Festival of Praise, che condividono principi e competenze per favorire l’accoglienza a 360 gradi.

Attualmente questa rete, nel solo ambito di progetti Sprar, accoglie in città oltre 120 stranieri.

Alcune realtà non effettuano accoglienze «Cas» per una precisa scelta di campo, altre invece sono impegnate su entrambi i fronti, come Betania.

«Abbiamo sempre accolto immigrati all’interno della nostra comunità - spiega don Luigi Valentini, “padre” di Betania -. Basti pensare che la prima persona entrata a Betania è stato un ragazzo del Mozambico con problemi di solitudine e dipendenze».

Nel corso degli anni la comunità di Marore si è spesa per accogliere gli stranieri durante le varie emergenze che si sono succedute.

«Fino all’entrata in vigore dei decreti Salvini abbiamo accolto un buon numero di persone tramite progetti Sprar e Cas - precisa il sacerdote - Poi ci siamo trovati davanti un problema di coscienza e di risorse. Non avendo più a disposizione i mezzi per aiutare tanti, abbiamo diminuito il numero delle accoglienze e attualmente abbiamo 18 posti in convenzione con la Prefettura e 25 con progetti Sprar». L’accoglienza a Betania prosegue anche quando finisce la prima fase di aiuto.

«Chi riesce a guadagnare qualche soldo attraverso tirocini formativi e semplici lavoretti difficilmente trova una stanza in affitto in città - osserva don Valentini -. Abbiamo così preso in affitto i locali della canonica di Martorano per aiutare queste persone e accompagnarle fino a quando non saranno pienamente autonome». A questo problema si aggiunge quello delle persone escluse dai percorsi di accoglienza.

«Vivono in uno stato di abbandono e di illegalità - rimarca il sacerdote - Anche loro vanno accompagnate in un percorso di integrazione».

Non fa parte della rete, ma è una realtà significativa nel campo dell’accoglienza anche l’associazione San Cristoforo di don Umberto Cocconi. «Attualmente accogliamo 77 persone - afferma -. L’obiettivo è rispondere a quanto ci viene richiesto con capacità gestionale e trasparenza». Proprio la trasparenza è uno dei capisaldi che accomuna le realtà dell’accoglienza, a partire da quelle che partecipano a progetti Sprar.

«La titolarità dei progetti è dei singoli comuni - spiega Michele Rossi, referente della “Civiltà dell’accoglienza” - e ogni spesa va rendicontata e ricondotta all’interno di un piano finanziario preventivo (le associazioni infatti anticipano le spese e ricevono quanto gli spetta solo successivamente ndr), che viene attentamente verificato dal Comune. Le voci di spesa poi sono vincolate, ad esempio quelle per l’integrazione non possono mai scendere sotto il 7% del totale, e vanno caricate su una piattaforma ministeriale per diventare un documento pubblico. Non solo. Un revisore dei conti indipendente valuta tutte le spese compiute e stila una relazione».

«Il rigore è massimo - conclude - chi partecipa a questo sistema non può sgarrare e deve garantire una trasparenza che non è richiesta in nessun altro ambito dei servizi».