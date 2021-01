L'addio di Collecchio a Franco Riccardi, lo «sviser»

COLLECCHIO Passione per il lavoro, la politica, lo sport, per la vita in generale: se ne è andato Franco Riccardi, 80 anni, conosciuto come «Sviser», lo svizzero. Collecchiese doc era molto noto in paese per essere stato per oltre 20 anni dipendente del Comune, addetto alla guida del mezzo per la raccolta dei rifiuti

Aveva fatto anche il netturbino, quando il Comune gestiva direttamente questi servizi negli anni Settanta e Ottanta.

Per anni è stato membro attivo del Partito Socialista Italiano e i socialisti di Collecchio lo ricordano come esempio per la dedizione, la sua passione e l'impegno sul campo: fu, a lungo, segretario della locale sezione. Il collecchiese Manuel Magnani, membro della segreteria provinciale del Psi, lo ricorda con stima ed affetto.

«Per noi è stato un esempio di laboriosità e senso del dovere: ogni anno la festa dell'Avanti era per lui un appuntamento fisso dove si prodigava, dando una mano per l'organizzazione e la buona riuscita di tutto».

Per circa un decennio, tra il 1983 e il 1994, poi, è stato il custode della palestra Domenico Ori, dove si è fatto ben volere dai giovani della pallavolo. «Era sempre disponibile, con noi condivideva la passione per lo sport – testimonia uno degli ex ragazzi della squadra di allora – e se c'era bisogno ti veniva a prendere a casa e ti riportava alla fine degli allenamenti. Per lui siamo diventati come dei figli: ci seguiva sempre nelle trasferte. A lui siamo rimasti molto affezionati». Dinamico e intraprendente, tra il 1980 e il 1990, si è occupato anche dei cinema locali: prima al Victoria di via Galaverna, per prender poi in gestione, per una decina d'anni, il cinema Verdi, in via Bertucci,. Il soprannome di «Sviser» era nato proprio al cinema, quando, adolescente, i suoi compagni lo iniziarono a chiamare così: e gli è rimasto attaccato per tutta la vita. Tifoso del Parma, ha seguito la squadra anche all'estero. Amava i viaggi, grande passione che ha coltivato visitando Australia, Cina e Messico. «Lo ricordo per la simpatia, la gentilezza, l'intraprendenza, il savoir faire – dice un amico. Lo scorso 14 settembre, per la Sagra della Croce, ha compiuto 80 anni e per diverse edizioni della kermesse, negli anni Settanta e Ottanta, è stato sempre presente con la sua “ruota della fortuna”, la riffa con cui raccoglieva fondi per il Psi, quando la sagra si svolgeva ancora al campo sportivo e lungo via Spezia».

Amato da tutti, è stato tra i primi tesserati della polisportiva Il Cervo, negli anni Sessanta: «Ci mancherà – dicono alcuni soci – per la sua generosità, la sua positività, la capacità di essere coinvolgente». Fu membro anche del circolo Il Colle con cui ha collaborato per diverse iniziative: «Con lui se ne va un pezzo di storia del paese – spiegano i membri del sodalizio – una persona che si è data da fare per la sua comunità, impegnandosi in tanti ambiti dove ha lasciato un ricordo indelebile». Lo ha piegato una lunga malattia che ha affrontato con dignità e coraggio. Lo piangono i fratelli Giacomo, Enzo e Renzo e la sorella Elda.

G.C.Z.