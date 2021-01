Mezzatesta: «Collari a strozzo, divieto inutile»

GIAN LUCA ZURLINI

Sono i corsi per conseguire il patentino per il possesso di alcune razze di cani definite potenzialmente pericolose che elenchiamo qui a fianco e il divieto dell'utilizzo del cosiddetto "collare a strozzo" se non in casi particolari i due elementi che più animano il dibattito sul nuovo regolamento per il benessere animale approvato martedì scorso dal consiglio comunale e che diventerà operativo nel corso dei prossimi mesi.

IL COLLARE "A STROZZO"

Le polemiche più forti si incentrano sul divieto, salvo casi particolari e specificati nel regolamento collegati soprattutto alla fase di addestramento dei cani, del cosiddetto "collare a strozzo", fin qui molto utilizzato soprattutto dai padroni degli animali di taglia medio-grande. «È un divieto che non ha alcun senso - dice con forza Francesco Mezzatesta, veterinario e fondatore dell'Enpa a Parma e sempre in prima linea nella difesa dei diritti degli animali -. A indurre in errore è il nome, perché quello più indicato sarebbe "collare a scorrimento". Non esiste nessuna pubblicazione scientifica che dimostri un danno ai cani con i quali viene utilizzato e invece è certo che sia un ausilio importante per l'educazione dei cani. Di certo, in questo caso, non si configura nessun maltrattamento dell'animale e lo dice uno che ha inoltrato decine di esposti alla Procura per maltrattamenti. Poco comprensibile è poi anche la necessità di un veterinario "comportamentista" per avere il patentino per il possesso del cane. Si escludono i veterinari ordinari che sono molti di più e conoscono bene anche padroni e animali». Sulla stessa linea è anche Maurizio Agostino, addestratore di cani da utilità e da difesa che in una lettera inviata alla Gazzetta sostiene che «il collare a scorrimento non è fatto per punire esecuzioni errate dei cani, ma per salvare la vita degli addestratori e non provoca in alcun modo lesioni gravi agli animali sui quali viene utilizzato».

CORSI UTILI PER TUTTI

A vedere molto positivamente l'introduzione dell'obbligo del patentino è l'etologa dell'Università di Parma Paola Valsecchi, che è docente nel dipartimento di Scienze chimiche della vita e della sostenibilità ambientale: «L'obbligo per chi detiene cani delle razze individuate come più pericolose è una scelta giustissima, perché consente di leggere e capire meglio il comportamento del proprio cane e introduce anche un concetto di responsabilità nelle persone che scelgono di avere un cane. A mio avviso sarebbe molto utile che il corso previsto per questi patentini venisse fatto anche da chi per la prima volta adotta o acquista un cane anche di piccola taglia. Questo perché spesso i loro comportamenti non vengono interpretati correttamente, come ad esempio accade con lo scondinzolare, che è segno di eccitazione, ma non necessariamente di contentezza, come comunemente si crede». Quanto ai corsi, l'etologa spiega che «in attesa di capire come verranno strutturati a Parma, sono comunque abbastanza semplici e di solito comportano l'incontro con un etologo, un veterinario e un comportamentista per avere informazioni su tutte le varie problematiche legate al possesso di un cane. C'è poi anche la possibilità, ma non sempre, anche di una parte pratica. L'obiettivo è di ridurre al minimo i problemi che si possono incontrare o possono essere provocati dai propri cani e quanto più saranno diffusi grazie al supporto del Comune, tanto maggiore sarà l'utilità di questo regolamento».