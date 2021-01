Si parte a pieno regime: al Maggiore 430 dosi al giorno

MONICA TIEZZI

Partono da domani a pieno regime anche a Parma - dopo le «prove generali» del vaccine day del 27 dicembre e quelle del 31 - le vaccinazioni anti-Covid al personale sanitario di tutta la provincia.

«La programmazione delle vaccinazioni è stata definita dalle due Aziende sanitarie - spiega il commissario straordinario Ausl, Anna Maria Petrini - e ha previsto la partenza nei giorni scorsi di un sistema organizzativo complesso. Riprendiamo con l'attività delle vaccinazioni di massa agli operatori sanitari da lunedì 4 (domani per chi legge, ndr) per sette giorni su sette, mentre da martedì 5 andremo a somministrare il vaccino nella prima Cra, per poi proseguire con la seconda mercoledì 6 gennaio».

In questa fase si eseguono vaccinazioni al personale sanitario di Ausl e Maggiore, ma anche delle strutture sanitarie private accreditate, sia ospedaliere che territoriali (in tutto una platea di quasi 16 mila persone) nella sede vaccinale unica del padiglione 23, l'ex punto prelievi dell'ospedale Maggiore.

Lì, da domani a domenica 10 saranno in funzione cinque ambulatori dalle 8 alle 20, per una disponibilità di 430 vaccinazioni al giorno, mentre da lunedì 11 gennaio saranno 10 gli ambulatori operativi in grado di somministrare 860 dosi al giorno.

In Emilia-Romagna erano - alle 18 di ieri - 5.443 le persone vaccinate. Le dosi somministrate ieri sono state 2.282: 1.965 donne e uomini che lavorano nella sanità regionale fra medici, infermieri e operatori, e 317 nelle Cra, le strutture residenziali per anziani, anche qui fra personale, operatori e degenti.

Da domani la campagna vaccinale entrerà a regime con 50mila vaccinazioni a settimana e con la comunicazione giornaliera, da parte della Regione, delle somministrazioni eseguite in ogni provincia.

Entro il 25 gennaio, in Emilia-Romagna arriveranno 220 scatole di vaccino Pfizer-BioNtech; all'interno di ogni confezione ci saranno fino a 1.170 dosi, per un totale di oltre 257.400. Saranno consegnate e distribuite ad Ausl e ospedali.

Le consegne saranno completate in quattro distinte giornate: domani e l'11, 18 e 25 gennaio.

Gli arrivi delle confezioni di vaccino continueranno anche a febbraio, per consentire il completamento dei cicli che prevedono la somministrazione di due dosi a distanza di 18-23 giorni l'una dall'altra.

A marzo si partirà con la campagna vaccinale per il resto della popolazione.

Tutti i punti di consegna regionali hanno celle a -70° per consentire la conservazione del vaccino.