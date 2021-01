Conforti, scomparso a 46 anni. Era uno di quelli del «librèt dal lat»

EUGENIA CARPANA

SALA BAGANZA Profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Renato Conforti, strappato alla vita da un malore, pochi giorni dopo Natale. Salese, 46 anni, grande tifoso del Torino e appassionato di sport e motori, Renato era dipendente della ditta Nuova Boschi di Felino. Nato in Svizzera, dove il padre lavorava da tempo, era ancora un bambino quando la famiglia decise di trasferirsi definitivamente in Italia, proprio a Sala. Parla di lui, con commozione, un suo caro amico, Davide Coloretti, con il quale Renato, sin dall'infanzia, ha condiviso la scuola, il tempo libero e gli amici. «Ci conoscevamo dai tempi dell'asilo e abbiamo frequentato le stesse scuole per poi iscriverci entrambi all'Itis dove però abbiamo preso indirizzi diversi, io meccanica e Renato elettronica». Dopo il diploma, le loro strade si sono incrociate nuovamente durante il servizio militare negli alpini a Belluno e, al rientro, con l'iscrizione al Gruppo alpini di Sala. Poi, per Renato sono iniziate le prime esperienze lavorative nelle aziende della zona fino ad approdare alla Nuova Boschi dove, per una ventina di anni, ha prestato la sua opera.

«Una persona di buon cuore e riservata, disposta a battersi per difendere i principi e i valori in cui credeva, senza scendere mai a compromessi», così lo descrivono le parole dell'amico che, sorridendo, ricorda anche quanto Renato fosse appassionato di musica, soprattutto grande fan di Celentano del quale possedeva ogni cd, tassativamente in formato originale. E dalla scatola dei ricordi esce anche il nome con cui, un gruppo di amici, una sera dei primi anni Novanta, ha iniziato scherzosamente a chiamarsi: «Quelli del librèt dal lat» (il libretto del latte). Avevano partecipato a vari concorsi e vinto numerosi premi con le esibizioni di Carnevale nei locali di Parma e provincia. «Renato era un grandissimo tifoso del Torino, ricordo anche quando mi ha costretto (io juventino) ad andare nella curva del Toro in un Parma-Torino di anni fa in B e ci eravamo promessi di vedere la Juve a Torino…» riflette con amarezza l'amico. Renato lascia affranti il padre Giuseppe e il fratello Roberto che, con un grande gesto di generosità, hanno acconsentito alla donazione degli organi. Il funerale sarà celebrato oggi alle 14,30 partendo dall'ospedale Maggiore per la chiesa di Sala.