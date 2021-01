Daria Fratta: «Io, il mio Lorenzo e un terzo tempo d'amore per la vita»

ROBERTO LONGONI

Il secondo sì, lei lo pronunciò all'altare del dolore. Il suo Lorenzo era steso sul campo, circondato da compagni e avversari sotto choc. All'arrivo di medico e infermieri, lui era ancora a terra, immobile nella divisa del Colorno Rugby. Lei lo vide portar via su una barella a cucchiaio e sapeva bene cosa potesse significare. Infermiera di Medicina d'urgenza a Vaio, all'urgenza della sua vita Daria Fratta assistette in diretta. Era sugli spalti dello stadio di Fidenza con il figlio Pietro di 5 anni accanto e la piccola Emma di 2 in braccio («la prima volta che andavo a una partita di mio marito»). Spettatrice impotente allora, ma da quel giorno ancora di più un cuore nel cuore con la sua metà di sempre rimasta paralizzata davanti ai suoi occhi. Le braccia e le gambe di lei sarebbero state anche le sue.

Daria e Lorenzo Fallini erano cresciuti insieme: fidanzati da quando avevano 15 anni lei e 16 lui, sposati dal 2001. A lui una mischia in un'amichevole di rugby era costata la frattura delle vertebre cervicali, quel maledetto 27 marzo 2010. Da allora in poi, sarebbero stati due volte sposati: non ci sarebbe stata mischia senza che lei gli fosse accanto. E tutto sarebbe stato un po' mischia e terzo tempo, quello che più conta, lungo una vita. Terzo tempo d'amore, oltre che di condivisione e amicizia.

Il 9 ottobre lei è stata proclamata con altri «Fidentino dell'anno», con una motivazione che luccica come se fosse scritta con inchiostro d'oro. «Avrebbe potuto scegliere il silenzio, proprio di chi resta paralizzato dal dolore, frastornato da quanto era imprevedibile - vi si legge -. Proprio sull'improbabile è riuscita a sfuggire alla rovina e a costruire un presente e un futuro sfidando il pianto e approdando a nuove possibilità di esistenza». Che anche il suo sia un «gioco di squadra» Daria non lo dimentica. Il premio, lo ha dedicato a Lorenzo («Vivo per lui e lui per noi»), ai figli, ai genitori e ai suoceri e a tutti i terzotempisti: una ventina gli attivi, 178 gli iscritti.

Terzo tempo è l'associazione fondata per stare accanto a Fallini (le necessità di un tetraplegico sono tante e costose), ma che ha saputo coinvolgere al punto di donare aiuti anche ad altri, oltre che a Vigili del fuoco di Fidenza, scuole, 'ospedale. «Nulla è vietato a chi pensa in grande» è lo slogan scelto non a caso. Dona anche coraggio e passione per la vita: di questi Daria e il marito sono testimonial diretti.

L'associazione è nata mentre lui era ancora ricoverato. Otto mesi di degenza. All'operazione in Neurochirurgia a Parma era seguita la riabilitazione a Montecatone, vicino a Imola. «Per l'uso degli arti - racconta Daria - non ci sarebbe stato niente da fare. Inoltre, per la lesione al nervo diaframmatico, Lorenzo non può fare a meno del respiratore automatico. Ma sono riusciti a restituirgli almeno il movimento della testa, deglutizione e masticazione». È con la testa che Fallini manovra il computer. Deglutire, masticare, parlare. E sorridere. Lorenzo, sempre perfettamente lucido, non ha mai smesso. Mai un momento di sconforto né un «lasciami perdere e fatti una nuova vita». «Sapeva che sarebbe stato fiato sprecato» taglia corto Daria. Eppure sarebbe stata una difficoltà dopo l'altra. Specie i primi tempi. A cominciare dal letto troppo corto per un ragazzone di uno e 85. «Ma quel periodo non lo ricordo quasi più» sorride lei, che dopo l'incidente per meglio gestire la situazione da Medicina d'urgenza («Ne ho un ricordo bellissimo, sia a Fidenza che a Vaio» racconta), è passata a Endoscopia digestiva con il dottor Paolo Orsi. Innamorata del suo lavoro ma anche preoccupata per il marito, nel marzo scorso pensava di chiedere un'aspettativa. Ma il Covid è stato più veloce. «Il primo ad avere la febbre è stato Lorenzo. Io l'ho seguito cinque giorni dopo». Quarantena di coppia con Pietro ed Emma, mascherina in casa, la spesa portata dagli scout (i colleghi scout: anche Daria lo è stata), ossigeno nei momenti più duri. Si sarebbe voluto celebrare in altro modo il decennale dell'incidente: si è fatto con una mischia di famiglia e casalinga.

«Stiamo facendo una vita normale» sottolinea Daria. E ricorda i viaggi («Siamo anche andati a vedere il Sei nazioni a Roma») e le trasferte a Noceto, per seguire Pietro, rugbista dell'under 16. «Abbiamo accantonato la paura, permettendogli di fare quel che gli piace». Poi racconta del Natale e del San Silvestro in casa con i parenti più stretti, tra le partite a carte e tombola e i karaoke con Morandi nella diretta Rai di fine anno. Peccato non ci fossero i Negrita con «Ho imparato a sognare» o i Dire Straits con «Romeo and Juliet», le loro canzoni. Ma Daria e Lorenzo sono più bravi a viverle che a cantarle.