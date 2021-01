L'Oltretorrente piange il libraio più amato

LUCA FARINOTTI

Ha suscitato commozione in città l'improvvisa scomparsa nei giorni scorsi, a soli 59 anni, di Carlo Bussoletti.

Raffinato bibliofilo fin dagli anni Settanta, Bussoletti gestiva in Oltretorrente un negozio di libri usati e da collezione molto apprezzato dagli appassionati della lettura: meta elettiva di ricercatori, professori, studenti e operatori editoriali alla ricerca di pubblicazioni rare o perdute.

Schivo, gentile, «Carlo se n'è andato in punta di piedi come in punta di piedi ha vissuto» è il ricordo commosso del fratello Marco.

A tratteggiarne brevemente il carattere, tra i tanti amici, è la liutaia Elisa Scrollavezza. Poche parole da cui traspare tutto il dolore di aver perso una persona speciale: «Carlo era uomo coltissimo, amabile nella conversazione, una perdita non solo affettiva ma anche culturale per Parma».

«Ricordo la sua grande competenza musicale e l'amore per il jazz», dice lo scrittore e liutaio Andrea Zanrè.

Carlo Bussoletti era anche collezionista di dischi ed era solito regalare musica alle persone cui voleva bene.

«Un collezionista di indiscutibile gusto, sono molto dispiaciuto, un altro pezzo di Oltretorrente autentico che se ne va» aggiunge Leandro Del Giudice, direttore editoriale di Diabasis.

«Sarà sempre nei nostri cuori con la tenerezza del suo sorriso», chiosano l'amica Marina e il fratello Marco che però aggiunge: «Un destino tragico in una situazione beffarda e surreale ha scritto la parola fine alla sua esistenza».