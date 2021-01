Lorena Anzola: la gioia di vivere non è bastata

CRISTIAN CALESTANI

COLORNO La voglia di vivere tutto intensamente: la scuola e lo sport da giovane; il lavoro e la vita familiare da adulta. E, negli ultimi tre anni, anche la dura lotta contro la malattia, sempre affiancata dal marito Paolo, per poter stare più tempo possibile con la piccola Sveva, la figlia di quattro anni, che voleva vedere crescere.

IL CORAGGIO

Ha vissuto con coraggio, entusiasmo e tanta voglia di conoscere e mettersi sempre in gioco Lorena Anzola Greco, scomparsa a soli 42 anni. Era originaria di Colorno. Si era diplomata al liceo scientifico Ulivi a Parma e poi laureata in Economia e Commercio all'Università di Parma. «Era una persona socievole, gioviale, aperta al confronto con gli altri», ricorda la sorella Simona.

L'IMPEGNO

Amava impegnarsi al massimo in tutto quello che faceva. Un tratto del suo carattere che era emerso fin da giovane, fin dagli anni in cui praticava a livello amatoriale sport come la pallavolo, lo sci e il nuoto. Sul piano professionale, dopo la laurea, il primo impegno lavorativo era stato alla Parmalat dove si era occupata di questioni legali.

GLI STUDI

«Affrontando quei temi – racconta la sorella – aveva intrapreso il percorso di studi in legge. Lorena era così: energica. Mossa da una costante voglia di crescere ed acquisire nuove conoscenze». Doti che sono poi state apprezzate anche negli anni successivi quando ha assunto l'incarico di responsabile legale commerciale alla Credem nella sede centrale di Reggio Emilia dove, come ricordato dai colleghi, «da sola era come se facesse il lavoro di più persone», a dimostrazione di quanto fosse apprezzata sul piano professionale.Tante le passioni. Amava viaggiare, leggere quotidiani e saggi per tenersi informata sull'attualità e sulle tematiche socio-politiche-economiche. «Era curiosa di tantissimi aspetti della vita. Partecipava a conferenze letterarie ed andava a teatro. La vitalità di quando era bambina – rimarca Simona – l'ha accompagnata sempre». Così come forti sono rimasti i legami con gli amici: da quelli d'infanzia a Colorno a quelli conosciuti nel tempo durante le varie esperienze lavorative. Nel 2015 si era sposata con Paolo Greco, medico all'ospedale Maggiore di Parma, ed era poi nata la loro bimba, Sveva.

IL CALVARIO

Tre anni fa il cancro. «Un calvario – spiega Simona –, fatto di alti e bassi. La chemioterapia, gli interventi. La speranza. Le cure sperimentali. Il peggioramento. Lorena ha combattuto con determinazione e tanto coraggio, ogni giorno. Il marito Paolo è stato sempre al suo fianco. Lei non ha mai perso il sorriso e anche nei momenti più difficili delle cure era la prima a dare coraggio a tutti noi e a trasmetterci una visione positiva. La sua energia arrivava da Sveva, dalla voglia che come mamma aveva di vederla crescere e di accompagnarla nella vita».

LE ESEQUIE

Il funerale di Lorena sarà celebrato domani alle 9 nella chiesa di San Paolo Apostolo di via Grenoble 9 a Parma dove questa sera alle 19.30 sarà recitato il rosario.