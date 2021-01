Maestà distrutta: chi è stato? Malumori in paese

TRAVERSETOLO A terra rimane un cumulo di pietre e di tegole, quelle che andavano a comporre la porzione superiore della struttura nella quale era racchiusa la piccola statua, che ora si trova esposta all'intemperie, con il rischio di essere irrimediabilmente rovinata.

Nei giorni scorsi la maestà che si trova all'incrocio tra due strade in località Altavilla a Lupazzano, frazione del comune di Neviano degli Arduini, è stata danneggiata, probabilmente da un mezzo che l'ha urtata in modo violento. La Madonnina è un simbolo, che accompagna da generazioni gli abitanti del posto e tutti coloro che negli anni le hanno reso omaggio. Una rappresentazione dal grande valore affettivo, ma anche storico, che racconta la devozione della popolazione. L'episodio è stato denunciato dagli abitanti della zona, amareggiati per quanto accaduto e perché il responsabile non abbia pensato a mettere in sicurezza la statua, a coprirla provvisoriamente perché il maltempo che imperversa in questi giorni nella zona non vada a danneggiarla.

I cittadini hanno avvisato il sindaco di Neviano Alessandro Garbasi, che ha assicurato che verrà presto fatto un sopralluogo da parte del Comune. «La maestà ha un valore storico e testimoniale e sicuramente bisognerà sistemarla – spiega -. Visto che è stato molto probabilmente un fatto accidentale mi auguro che il responsabile si faccia vivo».

m.c.p.