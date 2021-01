Ristoratori divisi sul salvaragoste

CHIARA DE CARLI

Ha attirato l'attenzione – soprattutto per la «novità» - la disposizione inserita nel regolamento del benessere animale del Comune di Parma e già battezzata «salva aragosta».

Nel documento approvato nei giorni scorsi rientrano infatti anche i divieti di uccidere i crostacei buttandoli in acqua bollente, di lasciarli sul ghiaccio vivi e di bloccare loro le chele. Da molti la notizia è stata commentata come una «curiosità», ma quello che forse pochi sanno è che attorno all'argomento si discute da tempo da un capo all'altro d'Europa. In Italia, nel 2017 la Corte di Cassazione si era espressa in questa direzione, ritenendo «lecita la cottura di questi animali in acqua bollente da vivi, illecita la loro detenzione in frigorifero». Nella vicina Svizzera, invece, cuocere le aragoste vive – ma naturalmente anche astici, granchi e altri crostacei – è già vietato dal marzo 2018 e in Inghilterra la British veterinary association ha aperto da mesi il dibattito su modalità «meno barbariche» di uccisione, contando anche sull'appoggio di Giorgio Locatelli, chef della Locanda Locatelli di Londra e giudice di Masterchef. Ma gli chef di casa nostra cosa ne pensano? «Questa norma non mi cambia niente perché non ho mai buttato un'aragosta viva in pentola – dice Roberto Pongolini, chef del Bistrot il Cerchio di Collecchio -. I crostacei devono arrivare vivi altrimenti si svuotano durante il trasporto, ma io preferisco ucciderli con un colpo secco di coltello, aprirli in due e cuocerli in forno: trovo che sia molto più buono che cotto in acqua». Perplesso invece Alberto Rossetti, ex executive chef degli hotel Baglioni e oggi in cucina allo Squid: «Tutti i crostacei subito dopo la morte sviluppano acido fenico e iniziano a prendere sapore di ammoniaca, per cui bisogna cercare di cuocerli o vivi o appena uccisi: per quanto riguarda la sofferenza procurata all'animale non so quanto possa cambiare tra buttarlo in acqua bollente o tagliarlo a metà. Anche utilizzare prodotti congelati a bordo non mi sembra modificare lo scenario. Se il prodotto è di alta qualità, sei tranquillo sul fatto che il crostaceo sarà bello pieno e il sapore non cambia; ma tra metterli in congelatori a -40° o in acqua a 90° la differenza è solo per i nostri occhi». «Non cuocio un crostaceo vivo da almeno 15 anni – ha detto Daniela Iovino, alla guida della cucina dell'Araba Fenice -. Qua abbiamo uno smaltimento veloce di pesci e crostacei. Molti arrivano congelati a bordo, ma astici e aragoste arrivano vivi: io solitamente li metto subito nell'abbattitore. Probabilmente la cottura tradizionale valorizza meglio il prodotto, ma io non mi sento di farla: la tecnica dell'abbattimento abbassa però la qualità di pochissimo ed è un compromesso accettabile».