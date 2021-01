Si salvano solo Sepe e Inglese

6 SEPE

Incolpevole sui gol, ne evita altri due o tre e soprattutto si fa trovare pronto in un paio di occasioni in uscita bassa.

5 IACOPONI

Nel primo tempo si batte con caparbietà e appoggia anche la fase offensiva. Dopo un'ora invece va a fare il centrale ma si disunisce un po', distribuisce qualche scarpata qua e là e alla fine sul corner del 2-0 perde il duello aereo con Izzo.

5 OSORIO

E' tornato tardi dal Venezuela e fors'anche per questo è sceso al 60'. In un 'ora ha alternato cose discrete ad altre leggerezze dovute forse al fatto che gioca sempre a mente fin troppo sgombra.

5 BUSI st 15'

E' ruvido in fase difensiva e poco pulito nel tocco in avanti.

5 ALVES

Il primo gol del Toro ahinoi è una sorta di canto del cigno. i suoi scricchiolii poi sono accentuati dalla scelta di tenere alta una difesa poco coperta dal centrocampo. Di testa se la cava sempre ma globalmente non rende più come una volta.

5,5 GAGLIOLO

Singo lo mette alle corde, lui ribatte con la consueta tenacia e sfiora anche l'1-1. Purtroppo nel calcio moderno a un terzino si chiede un piede più raffinato.

5 KUCKA

Il trattore slovacco strattona un po'... non ha il cambio di passo e in queste partite la cosa ha un certo prezzo.

sv CYPRIEN st 39'

Meglio non dargli il voto perché in pochi minuti ormai ci ha abituato a non azzeccarne una.

5 HERNANI

In quella posizione è come invisibile. Né imbecca gli attaccanti né filtra le traiettorie degli avversari. Si propone e gestisce palloni in modo scolastico. Anche senza Scozzarella Liverani ha detto che non cerca un play-maker. Contento lui...

5 SOHM st 15'

E' la controfigura esatta di Hernani con un pizzico di personalità in meno.

5 KURTIC

Cerca due volte il gol di testa e non centra mai la porta, per il resto solita gara senza acuti.

5 KARAMOH

Qualche giocata vivace nel primo tempo, un bel tiro nella ripresa, ma in un contesto di confusione e evanescenza.

sv MIHAILA

st' 30

Tocca anche bene qualche pallone, mostrando reattività e tecnica. Chissà...

5 CORNELIUS

Non è un caso se, pur giocando con una certa continuità, non ha ancora segnato. Viene servito poco e male e quando gli càpita una mezza palla la cestina. Lotta ma tecnicamente è poco pulito e regala palloni agli altri.

5 BRUNETTA

In Coppa Italia col Pescara si era forse illuso di aver capito il calcio italiano, però il pane della serie A è ancora duro per i suoi denti da latte. Fluttua tra sinistra e centro ma non incide mai.

IL MIGLIORE

6 INGLESE st 15'

Liverani ha ribadito anche sabato che Bobby non è nelle migliori condizioni e non c'è motivo di metterlo in dubbio visti i frequenti problemi fisici che ha accusato. Ieri infatti è entrato a mezz'ora dalla fine ma da solo ha creato più pericoli di tutti i suoi compagni messi assieme in 90 minuti, facendo almeno sporcare i guanti a Sirigu. Ora pare possa partire, forse in prestito. E' vero che non ha ancora fatto un gol, ma in quel caso bisognerà prima reperire un rimpiazzo all'altezza e magari di sana e robusta costituzione.

ALLENATORE

4 LIVERANI

Le partite sono anche figlie di episodi ma qui ragioniamo su una serie di 15 gare. La squadra non ha idee in attacco né saldezza in difesa. E magari le colpe di tutto questo sono pure del centrocampo. Insomma, il suo bilancio attuale è fallimentare. Anche il Torino fino a ieri latitava clamorosamente ma in campo dava segnali diversi dall'ultimo Parma. Ieri, sotto di un gol dopo 8', i crociati non sono mai arrivati a fondo campo per aggirare gli avversari e creare palle-gol potabili. In compenso si sono spesso esposti a letali ripartenze. Insomma, l'abc del calcio recitato all'incontrario. La rosa non sarà granché, glielo concediamo, ma lui non ne ha certo cavato il meglio.

L'ARBITRO

6 DOVERI

Ha diretto davvero all'inglese, sorvolando su un sacco di interventi oltre il limite e centellinando cartellini anche quando sembravano più che necessari. Basta abituarsi e a noi andrebbe bene anche così, solo che se questo metro lo usa solo lui, per le squadra non è immediato adattarsi alle circostanze. Il Toro lo ha forse fatto prima e meglio del Parma, fatto sta che, sempre senza cattiveria né malizia, sono volate parecchie botte.