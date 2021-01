Verso una doppia istanza al tribunale del Riesame

ROBERTO LONGONI

Chi conta i giorni nel chiuso di un appartamento, chi conta le provviste in frigo e in credenza (o gli spiccioli nel cassetto). Per i destini ormai divisi di Simone Strozzi e di Svoltare sarà una settimana in attesa di risposta alle istanze che i rispettivi legali presenteranno al Tribunale del riesame. Istanza di scarcerazione per il 45enne fondatore ed ex presidente della onlus di borgo Onorato ai domiciliari da martedì e di sblocco di almeno parte dei conti correnti della cooperativa (che, così come tengono a sottolineare i suoi vertici, dal 2019 è ben distinta dalla onlus partita, secondo le accuse, in modo non proprio trasparente). A presentare la domanda sarà l'avvocato ferrarese Massimo Cipolla. Esperto di diritto dell'immigrazione e da tempo nel comitato tecnico scientifico di Svoltare, il difensore ha già ottenuto dal gip Mattia Fiorentini al termine dell'interrogatorio di garanzia del 31 dicembre che il proprio assistito potesse uscire due volte alla settimana (per un paio d'ore al massimo). Divide l'appartamento con l'82enne mamma disabile: oltre alle dimissioni di Strozzi da socio di Svoltare (con la conseguente impossibilità di reiterazione del reato) anche questa contingenza può aver avuto il suo peso nella decisione.

Ma è soprattutto alla seconda domanda che si chiederanno risposte in tempi brevi al Riesame. A presentarla sarà il penalista parmigiano Mario L'Insalata, insistendo su una questione che ha i connotati dell'urgenza. Si tratta di dare da mangiare a 550 persone, per lo più migranti privi di ogni mezzo di sostentamento. Ovviamente, non è di solo cibo che si parla, ma anche di farmaci e di beni di prima necessità legati alle esigenze della vita quotidiana. Servono anche omogeneizzati e pannolini, perché è anche a nuclei familiari con neonati che Svoltare presta aiuto.

Nel momento in cui Procura e Guardia di finanza hanno tirato le somme di oltre due anni di indagini dirette dal sostituto procuratore Andrea Bianchi, facendo scattare oltre agli arresti a carico di Strozzi anche il blocco dei conti, in cassa c'erano quasi un milione e 400mila euro. Alla cooperativa è rimasto un fondo cassa sufficiente ad affrontare le esigenze per 4-5 giorni. Era martedì scorso, quando scoppiò l'affaire. Ora, il tempo è trascorso. La cooperativa chiederà di poter accedere almeno alle somme per pagare i fornitori per gli acquisti più immediati. Si è venuta a creare una strana situazione, in cui con una mano lo Stato toglie (o blocca) e con l'altra sarà comunque obbligato a dare. Se ancora attraverso Svoltare o con altre strutture, magari create ex novo, spetterà alla magistratura deciderlo. Così come si dovrà dare in tempi brevi un nuovo amministratore di sostegno alle trenta persone, quasi tutte con problemi psichiatrici, che avevano in Strozzi un punto di riferimento.

Intanto, oltre a quello degli assistiti, è in discussione il destino dei 24 dipendenti della cooperativa. Nonostante tutto, hanno comunque proseguito la loro opera. Nei giorni scorsi, oltre che compiere le commesse a bordo delle proprie auto (i nove veicoli di Svoltare sono stati posti sotto sequestro, così come la Panda del fondatore) in alcuni casi hanno provveduto alle necessità dei migranti affrontando spese di tasca propria.

Oltre a cibo, alimenti, bollette, benzina e prime necessità, ci saranno da pagare gli affitti della novantina di alloggi nei quali sono ospitati gli assistiti da Svoltare. Tra i proprietari che vedono allungarsi l'ombra di un punto interrogativo sui futuri canoni ce n'è uno al momento alle prese anche con ben altri problemi. Si tratta di un dipendente comunale membro della commissione che diede l'appalto a Svoltare nell'aprile del 2018 per un progetto abitativo sperimentale per senzatetto. Dichiarò di non avere conflitti d'interesse, quando invece aveva affittato un appartamento proprio a Svoltare. È indagato per falso. Anche qui un'autodichiarazione che rischia di trasformarsi in autogol.