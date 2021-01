A Ugozzolo i rifiuti-Covid di Reggio Emilia

All'inceneritore di Ugozzolo arrivano per essere bruciati anche tutti i «rifiuti-Covid» generici prodotti in provincia di Reggio Emilia oltre che quelli, ovviamente, di Parma.

Si tratta, oltre che di mascherine, guanti e altri oggetti di uso comune, anche dei rifiuti domestici prodotti dalle famiglie in cui ci sono persone positive al Covid e in cui non può essere praticata la raccolta differenziata ma si devono mettere tutti i rifiuti nel bidoncino grigio oppure, dove ancora ci sono, nei cassonetti stradali dell'indifferenziato.

Non si tratta dei rifiuti speciali ospedalieri, per i quali è previsto un apposito percorso differenziato per lo smaltimento, ma di quelli che non presentano particolari problemi se non l'impossibilità della differenziazione.

Nonostante siano purtroppo numerose le famiglie costrette a ricorrere a questo tipo di smaltimento dei rifiuti, da Iren fanno sapere che la quantità di rifiuti trasportati e inceneriti nell'impianto di Ugozzolo nel corso del 2020, anno di esplosione della pandemia, non è aumentata rispetto agli anni precedenti, in quanto è notevolmente diminuita, a causa delle restrizioni alla vita sociale e alle attività commerciali e produttive, la quantità di rifiuti generici normalmente prodotta da parte dei cittadini. E l'aumento dei "rifiuti-Covid" non è stato tale da compensare la riduzione generale.

