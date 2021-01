Armando Belmessieri "saluta" la Piazza dopo 40 anni

GIAN LUCA ZURLINI

Piazza Garibaldi saluta il suo «Principe». Armando Belmessieri, storico titolare del Bistrò, questa volta lascia per davvero il timone del suo locale. Ci aveva già provato a fin 2009, quando, assieme al socio e amico Giuliano Araldi, aveva dato in affitto la gestione. Ma, dopo 4 anni e varie disavventure della nuova gestione, era dovuto tornare fra i tavoli della sua «creatura» per darle nuova vita.

Ora la missione è compiuta e, proprio alla fine di un anno tormentato come pochi altri, Armando ha deciso di godersi la pensione assieme alla famiglia. «Ma questa volta - dice lui - il locale finisce in mani sicure. E rinascerà, ne sono sicuro, con una nuova veste elegante e degna di uno scenario come quello di piazza Garibaldi. Sono soddisfatto soprattutto perché in Piazza rimarrà un bar che manterrà la tradizione e non arriveranno altre tipologie di negozi». Armando era arrivato in piazza Garibaldi oltre 40 anni fa, a fine 1979, lanciando con il Bistrò un locale con caratteristiche di eleganza e raffinatezza che lo fecero subito diventare un punto di ritrovo dei parmigiani sul modello dei caffè parigini, dove si potevano trovare vini e liquori di alto livello serviti con un'accoglienza professionale che Armando aveva acquisito negli anni precedenti, trascorsi in hotel e locali di alto livello come l'Excelsior di Venezia e da Giannino a Milan e su navi da crociera. «In quella Piazza c'erano altri quattro bar oltre al Bistrò e quello che volevamo era creare qualcosa di diverso», spiega Belmessieri.

Un obiettivo centrato, visto che negli anni il locale era diventato il ritrovo di tanti parmigiani, ma anche una sorta di approdo per i turisti che arrivavano in città. Belmessieri ha sempre amato il basso profilo e non si smentisce neppure adesso nel momento di quello che, più che un addio alla città (visto che risiede in un paese della provincia) è un arrivederci «perché tornerò a farmi vedere in Piazza appena le cose miglioreranno». Gli ultimi anni, per lui, sono stati più sofferti, perché il locale era stato stravolto da una gestione improvvisata e i tempi non gli consentivano di rifarlo come avrebbe voluto lui. Ma proprio nel momento più difficile è riuscito nel suo compito: andare avanti mentre tutti gli altri bar della Piazza, uno dopo l'altro chiudevano i battenti, e alla fine cedere il locale a una nuova proprietà che, pare in primavera, riporterà sotto la statua di Giuseppe Garibaldi un locale di alto livello. «Il mio obiettivo - dice adesso - è sempre stato quello di mantenere il locale a un livello di grande qualità, anche a costo di essere criticato per i prezzi, perché in tutte le città la piazza principale è una sorta di vetrina. E in vetrina ci devono essere le cose migliori. È stata una bella avventura e ho visto Parma cambiare sotto i miei occhi. Ma vorrei essere ricordato soprattutto per essere sempre riuscito a mantenere il Bistrò a un livello adeguato a quello di una città importante come Parma».

Il «Principe», dunque, saluta, con eleganza come sempre. E l'auspicio è che la Piazza, fra qualche mese, possa ritrovare un locale degno erede di quel Bistrò che ha segnato un'epoca importante e che d'ora in poi entrerà nell'album dei ricordi.