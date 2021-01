Comune di Fidenza e genitori scrivono all'Azzolina: «Ascoltateci»

Dal 7 gennaio è in programma il rientro in presenza del 50% degli studenti delle superiori. Ancora una volta, come è stato per ristorazione e palestre, da Fidenza è partito un contributo di idee alla volta di Roma per chiedere al Governo di non decidere senza ascoltare i territori e, nel caso della scuola, di sfruttare appieno il dialogo con le Associazioni di genitori e studenti, considerando essenziale la presenza in aula di prime e quinte superiori, almeno.

E' tutto scritto nella lettera inviata alla ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, a firma del sindaco Andrea Massari, dell'assessore alla Scuola Stefano Boselli e di 151 genitori fidentini.

«Non vogliamo riproporre i soliti slogan o soffiare sul fuoco di inutili polemiche strumentali. Vorremmo invece fosse possibile ripensare la “didattica a distanza” per questa categoria di studenti, sulle cui spalle, e su quelle delle loro famiglie, è stato posto l'onere di un pesante sacrificio per il bene di tutta la Comunità e per la continuità produttiva e occupazionale del Paese». LE PROPOSTE PRESENTATE Il punto numero uno del pacchetto di proposte presentato è quello di un coinvolgimento nelle decisioni sul destino della didattica in presenza le associazioni dei genitori, che sono “portatrici di istanze di vita” in grado di ampliare lo spettro di osservazioni puramente istituzionali. «Lo strumento esiste già ed è quello del Forum nazionale delle associazioni dei genitori della scuola (Fonags) che – scrivono Sindaco, Assessore e genitori citando quanto riportato dal sito del Miur – è il luogo d'incontro tra il Ministero, l'amministrazione e l'associazionismo (composto dalle associazioni dei genitori maggiormente rappresentative), costituito al fine di valorizzare la componente dei genitori nelle scuole e di assicurare una sede stabile di consultazione delle famiglie sulle problematiche scolastiche». Allo stesso modo viene richiesto l'ascolto delle associazioni degli studenti. «Perché ascoltare le ragioni dei ragazzi e dei loro rappresentanti non è solo un esercizio di stile, ma uno dei tasselli fondamentali per traguardare il ritorno in presenza degli studenti delle superiori». Per evitare i disastrosi effetti che i fenomeni di devianza e di fragilità sociale stanno proiettando sul futuro di una parte della popolazione studentesca, occorrono “letture adeguate, oltre a risorse parimenti necessarie”.

Ultimo, ma non ultimo, i firmatari della lettera chiedono che «il Governo valuti sul serio e fino in fondo l'urgenza di riammettere in presenza gli studenti delle scuole secondarie superiori frequentanti il primo e il quinto anno. Le due fasce più delicate. I primi hanno appena iniziato un quinquennio di studi destinato a scolpire le loro vite. I secondi, hanno il diritto di preparare la maturità nelle migliori condizioni possibili».

