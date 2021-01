Fontanellato, bimba «adotta» una coetanea

CHIARA DE CARLI

FONTANELLATO Quest'anno Babbo Natale ha ricevuto da una bimba di Fontanellato una letterina davvero particolare e, pur senza rivelare il nome del mittente, ha voluto fare uno strappo alla regola e rivelare quale fosse il desiderio che gli era stato richiesto di esaudire: donare i soldi contenuti nel suo salvadanaio a un bambino che non può avere quello che ha lei. Condividere la sua buona sorte era infatti il sogno, in questo anno difficile per tutti, della giovanissima fontanellatese e Babbo Natale non si è certo tirato indietro.

Attraverso l'associazione di volontariato fidentina «Mondo Nuovo Onlus», Babbo Natale ha fatto arrivare sotto l'albero della famiglia fontanellatese la fotografia di Francis Ramos Castro, una bimba peruviana di nove anni abbandonata dal padre e rimasta quindi, insieme ai suoi fratelli, completamente a carico della madre.

«La piccola fontanellatese, coetanea di Francis, è una maestra di solidarietà: il suo gesto va controcorrente rispetto a tanti e invita a passare dalle cose alle persone, dall'accumulo alla condivisione con i meno abbienti. Ancora una volta sono i piccoli a far riflettere noi adulti e a stimolarci a scelte coraggiose» dice don Luigi Guglielmoni, presidente dell'associazione no profit.

Questo Natale ha quindi portato alla bimba una sorellina, lontana geograficamente ma vicina nell'affetto perchè «Adottare a distanza è amare da vicino», come si legge nel depliant dell'associazione Mondo Nuovo che, ad oggi, aiuta ottocento bambini in dieci Paesi poveri.

L'adozione a distanza consente di prendersi cura di bambini bisognosi residenti in Paesi poveri del mondo e, con un contributo di 312 euro – meno di un caffè al giorno - per un anno si garantiscono loro il vitto, il vestiario e l'accesso alla scuola.