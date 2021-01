Franco Delpogetto, il cavaliere dell'agricoltura

CHIARA DE CARLI

TORRILE Torrile ha salutato ieri pomeriggio, nella chiesa di Pizzolese, un'altra delle sue «colonne»: Franco Delpogetto si è spento domenica mattina a 92 anni nella sua casa di San Polo.

Torrilese da sempre, Delpogetto era conosciuto da tutti come «il Cavaliere» essendo stato uno dei primi in paese ad essere insignito dell'onorificenza di Cavaliere Ufficiale del Lavoro, arrivata nel 1974 perché fu il primo a trasformare l'azienda di via Grandi da allevamento con mucche legate a mucche libere nel recinto.

«Andava fierissimo di questo riconoscimento, perché sottolineava l'impegno che fin da bambino aveva dedicato all'attività di famiglia», dice la figlia Claudia. Penultimo di quattro fratelli, dopo la morte del papà Ennio, insieme al fratello Sergio aveva preso in mano la stalla e i campi.

Un lavoro impegnativo, fatto di tanti sacrifici e neanche un giorno di vacanza, nel quale è sempre stato affiancato dalla moglie Valentina, conosciuta ragazzina ad una festa campestre e rimasta per tutta la vita al suo fianco, in un'unione «inossidabile», durata ben 62 anni e da cui sono nati quattro figli: Claudia, Vittorio - che oggi porta avanti l'azienda agricola -, Paolo e Monica.

«Papà ha provato a farci appassionare all'agricoltura, mettendoci sui trattori fin da bambini e affidandoci piccoli compiti. La sua è stata una vita dedicata alla famiglia e al lavoro: non ci ha mai fatto mancare nulla, ma di vacanze con lui ne abbiamo fatte davvero poche».

«Non ha mai fatto mistero del fatto che gli sarebbe piaciuto che seguissimo le sue orme, ma è stato comunque contento di vedere che ognuno di noi aveva trovato la sua strada».

Ma oltre alla famiglia e all'azienda, nella sua vita c'era spazio anche per dedicarsi alla comunità in cui viveva da sempre.

Grande il legame di amicizia con don Giacomo Pedretti: era stato al suo fianco nel progetto della Latteria Calvi, e, grazie alla salute ferrea, anche nell'impegno dell'Avis, dove prima di dover smettere di donare per ragioni di età, aveva «conquistato» tutte le medaglie previste. Con il passare degli anni, però, anche la salute si è fatta più instabile e pochi giorni prima di Natale, un malore l'ha minata definitivamente.

«Nonostante non stesse bene, ha voluto ugualmente sedersi a tavola con noi: è l'ultimo regalo che ci ha fatto».