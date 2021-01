I presidi: «Il 7 gennaio? Un rientro con classi divise. E tanti timori»

MARA VAROLI

Le preoccupazioni non mancano, ma per ora il 7 gennaio gli studenti delle superiori di Parma e provincia torneranno in classe. Un rientro impegnativo, con tanti timori, soprattutto da parte di alcuni genitori. Ma il ritorno è soprattutto un segnale di speranza. Certo, con le regole del caso: fino al 15 gennaio solo il 50% dei ragazzi potrà seguire le lezioni in presenza.

IL 50% DELLA CLASSE

«Ogni scuola ha già scelto il proprio modello e al liceo Bertolucci dopo un incontro con i 44 coordinatori abbiamo deciso per il 50% della classe - spiega il preside Aluisi Tosolini -. Per cui, per una settimana frequenterà il primo gruppo, per la seconda settimana il secondo gruppo. E chi è a casa seguirà le lezioni a distanza. Abbiamo scelto il 50% della classe per motivi di sicurezza sanitaria, perché il principale obiettivo rimane quello di tenere lontano il virus e se gli alunni stanno più distanziati l'ambiente è più sicuro». È chiaro che per organizzare le lezioni con il 50% della classe in aula bisogna avere anche determinate condizioni: «Ogni classe del liceo Bertolucci - prosegue Tosolini - è dotata di una video camera e di una rete che regge il sistema, per cui chi è a casa è sempre connesso. Gli insegnanti adottano un modello didattico che permette questa esperienza. Un modello inclusivo, perché garantisce agli studenti che hanno problemi di apprendimento e a chi è diversamente abile di poter stare a scuola sempre». E per i trasporti? Così come anticipato prima di Natale, la Tep ha organizzato le linee dei bus per trasportare prima il 75% e poi il 50% con un incremento significativo delle corse. Quindi per Parma e provincia è tutto pronto.

«Ogni scuola sceglie la soluzione più opportuna - sottolinea la preside dell'Itis Leonardo da Vinci Elisabetta Botti -. Tutto dipende dall'organizzazione interna e dalle caratteristiche della scuola stessa». Come al Bertolucci, anche all'Itis si è optato per il 50% della classe in presenza: «I timori di queste vacanze ci hanno portato a pensare che ridurre il numero degli studenti in classe era la decisione più prudente - continua la preside Botti -. L'organizzazione è stata faticosa, ma fortunatamente abbiamo avuto una buona collaborazione da parte dei coordinatori. Il nostro schema è stato prorogato fino al 16 gennaio: la classe verrà divisa per ordine alfabetico e tutti gli studenti avranno tre giorni di scuola in presenza». Anche Andrea Grossi, preside del liceo Albertina Sanvitale, ha scelto «la rotazione sulla singola classe - dice -, abbiamo il 50% del gruppo classe in presenza e l'altro a distanza. Abbiamo deciso per questo tipo di organizzazione per due motivi principali: il primo è perché già alcune classi della Sanvitale avevano gruppi che seguivano un meccanismo di rotazione; il secondo è perché dividendo la classe e quindi il numero degli alunni in un'aula ci è sembrato il modo migliore per rispettare il ricambio d'aria. E se dopo il 15 si potrà andare a scuola al 75% vorrà dire che ruoterà il 25% della classe. Per alcuni casi molto particolari, manterremo invece la presenza stabile, così come per altri manterremo le lezioni a distanza».

IL 50% DELLE CLASSI

Guido Campanini è d'accordo sulla prima campanella del 7 gennaio. Anche al 50%: «Al liceo Romagnosi e all'istituto Bodoni ci siamo organizzati per il 50% delle classi - interviene il preside Campanini -. I miei insegnanti hanno detto no al 50% della classe per diversi motivi: insegnare a distanza richiede un modo di interagire con gli studenti che è molto diverso da quello in presenza, oltre al fatto che esistono una serie di attività che non si possono fare stando a casa, come i laboratori. Per cui abbiamo scelto di organizzarci con il 50% delle classi: con questo criterio, ogni classe farà un giorno a casa e un giorno in classe. È importante che i ragazzi rientrino a scuola, in questo modo si prepara il terreno anche per la maturità in presenza, con un esame serio. La speranza è anche quella che la campagna di vaccinazione dopo la sanità passi al mondo della scuola, con tutti i suoi operatori».

Un rientro importante per gli studenti e per i docenti, perché come già sottolineato più volte la scuola non è solo istruzione, ma anche socialità e relazione. E quel suono della campanella rappresenta la normalità: «La scuola si fa in presenza - ribadisce la preside del liceo Marconi Gloria Cattani -. E noi come professionisti della didattica dobbiamo rispondere ai vari ministeri. Anche perché voglio ricordare che dalle informazioni che abbiamo nessun studente si è positivizzato a scuola: non ci sono stati casi riconducibili alle classi e i contagi sono avvenuti in ambienti esterni». Ma come rientreranno gli alunni del Marconi? «Insieme ai docenti ci siamo chiesti come organizzare al meglio la didattica per il 50% e abbiamo scelto di salvaguardare il gruppo classe. Per cui abbiamo stabilito degli schemi sul 50% delle classi: ad esempio, un giorno entrano le prime, le seconde e le quarte del liceo scientifico, il giorno dopo altre classi. In questo modo non supereremo mai il numero dei 1039 studenti a scuola e cioè la metà della popolazione del Marconi. L'idea dei docenti è infatti quella che si lavori meglio con il gruppo classe unito. E grazie allo schema prefissato, faremo ruotare tutte le classi, affinché fino al 15 tutti abbiano gli stessi giorni a scuola». Anche per il preside del liceo artistico Toschi Roberto Pettenati «la classe non va divisa. La lezione è unica. Al Toschi ci siamo organizzati affinché ogni classe possa venire a scuola tre giorni e gli altri tre giorni con la didattica a distanza. Noi abbiamo bisogno di adottare un modello che permetta a tutte le classi di frequentare i laboratori: le ore di laboratorio rappresentano la base sulla quale si costruisce l'orario completo delle lezioni. Così abbiamo sempre fatto e continueremo a fare: anche all'inizio dell'anno scolastico abbiamo adottato questo sistema».