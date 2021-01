Il «Battesimo di Cristo» torna in Cattedrale dopo 80 anni

LUCA MOLINARI

Torna in Cattedrale dopo ottant'anni il Battesimo di Cristo di Filippo Mazzola (padre del Parmigianino).

Il dipinto – bisognoso di immediati restauri – è datato 1493 e originariamente era la pala dell'altare maggiore del Battistero.

Nel 1941 era stato trasferito in Galleria Nazionale per proteggerlo durante la Seconda guerra mondiale e lì è rimasto fino a poco tempo fa quando, su richiesta della diocesi (proprietaria dell'opera d'arte), il dipinto è stato restituito e posizionato provvisoriamente in una delle cappelle del Duomo, in attesa dei restauri.

Ora, per far tornare all'originario splendore l'antica pala, serve uno stanziamento di almeno quindicimila euro.

L'APPELLO

La Fabbriceria della basilica Cattedrale lancia un appello alla città sottolineando l'urgenza dell'intervento, per evitare che i danni alla pala diventino irreversibili.

«Il dipinto versa in condizioni precarie e necessita di un significativo restauro – spiega Sauro Rossi, presidente della Fabbriceria della basilica Cattedrale -. Al momento sono state posizionate numerose velinature (tecnica per mettere in sicurezza il film pittorico permettendo gli interventi successivi di consolidamento anche a distanza di tempo, ndr) per tenere sotto controllo le increspature, i sollevamenti e altri danneggiamenti. L'obiettivo è quello di effettuare un primo intervento che consenta di eliminare le velinature e migliorare lo “stato di salute” complessivo del dipinto».

La spesa preventivata però, al momento non può essere sostenuta dalla Fabbriceria. «Chiediamo un aiuto alla città per poter effettuare i lavori più urgenti ed evitare il rischio di perdere un capolavoro di straordinario valore. Parma ha sempre fatto sentire la sua vicinanza e sostegno ai capolavori di piazza Duomo e siamo certi che lo farà anche questa volta», rimarca Rossi.

L'OPERA

L'opera rappresenta un caposaldo nella produzione artistica parmense del tempo precorreggesco e prima di essere trasferita in Galleria Nazionale, era stata conservata in Duomo nella cappella di Santa Teresa e quindi nella cappella Bernieri. Lo spostamento dalla collocazione originale in Battistero sarebbe invece avvenuto attorno al 1860. I restauri si sono susseguiti in vari momenti; l'ultimo sarebbe datato 1984-85. Imponenti invece le dimensioni dell'opera di Filippo Mazzola: la pala è alta poco meno di tre metri e lunga poco più di due. Il dipinto rappresenta la scena del battesimo di Cristo: in primo piano, al centro della tavola, sono raffigurate le figure di Cristo e del Battista. Ai lati sono disposte due schiere di tre angeli oranti dalle lunghe ali, mentre lo sfondo è suddiviso schematicamente in due sezioni. Nella prima (quella inferiore) c'è un paesaggio di sfondo con la sponda del fiume Giordano e un fondale collinare disseminato di alberi e cespugli. Nella seconda è presente il cielo con alcune nuvole rade e due gruppi speculari di cherubini.

Filippo Mazzola (Parma, 1460- 1505) fu capostipite di una dinastia di importanti pittori, protagonisti della scena culturale parmense. Il più importante è il figlio Francesco, il Parmigianino, le cui opere sono presenti, tra l'altro, in San Giovanni Evangelista, nella basilica minore della Steccata e nella Rocca Sanvitale a Fontanellato.