«Mi hanno bruciato il locale. Ma io non mollo»

MICHELE CEPARANO

Un incubo su cui sta indagando la polizia francese. È quello che sta vivendo in questi giorni Stefano Rossini. 58 anni, strajè parmigiano, come tiene lui stesso a sottolineare, l'uomo, che vive oltr'Alpe da circa trent'anni, dieci anni fa ha aperto un ristorante italiano di successo a Bordeaux, il «Fellini».

La notte di Capodanno, però, il suo locale è andato a fuoco. La gendarmeria sta ora indagando su una banda di teppisti incendiari, probabilmente giovani, la cui follia è stata immortalata dalle telecamere all'interno del ristorante.

Come riportato anche dai giornali locali, tra cui il notissimo quotidiano regionale «Sud Ouest», il ristoratore parmigiano, che gestisce il «Fellini» con due soci, nel comune di Bégles, molto noto per la squadra di rugby, dopo le due di notte del primo gennaio è stato svegliato dall'allarme.

Si è precipitato subito al locale e si è trovato di fronte a una scena terribile: la porta d'ingresso era stata sfondata e un denso fumo nero usciva dal vecchio hangar militare trasformato in ristorante. Gli interni, ispirati a Federico Fellini e al cinema, sono andati bruciati o seriamente danneggiati. Le fiamme non hanno risparmiato nulla, dalle cucine al forno per le pizze, alla bella macchina del caffè. Hanno danneggiato anche un ritratto del parmigiano Lino Ventura, mito del cinema trapiantato in Francia, realizzato dall'artista, anche lui parmigiano, Flavio Campagna, conosciuto come Kampah, grande amico di Rossini.

Insomma, una devastazione che, sommandosi ai problemi già creati in grande quantità dal Covid, sta mettendo ancora più in difficoltà il proprietario e i suoi soci. Il «Fellini» che in questi tempi difficili ha, comunque, continuato a lavorare facendo l'asporto e la consegna a domicilio, avrebbe dovuto riaprire lunedì.

Rossini, nonostante il colpo, non si abbatte. È un vulcano di idee e pensa già a risollevarsi. «Nei dieci anni in cui ho lavorato e gestito il ristorante in questo quartiere - racconta il ristoratore - non ho mai avuto grossi problemi. Forse - sorride - avrò accompagnato all'uscita due ubriachi». Il «Fellini» a Bègles è un punto di riferimento. «Facciamo cucina italiana - continua - e qui da noi la gente viene per mangiare e stare bene».

Le immagini che hanno immortalato il «branco» in azione l'hanno riempito di amarezza. «Dal video che abbiamo recuperato sembra che ad entrare in azione siano stati cinque o sei giovani - spiega -, incappucciati e con le mascherine sulla bocca. Hanno bruciato tutto e non hanno rubato niente, né i soldi né un proiettore che avevamo nel locale». Teppismo allo stato puro, dunque, come a volte accade in alcuni centri francesi dove bande di ragazzini seminano il terrore. «Bordeaux la notte di Capodanno è stata letteralmente devastata - sospira Rossini -. Auto incendiate e vandalismi». La gente, anche da queste parti, chiede insistentemente più sicurezza. «Subito ero scoraggiato - riprende - perché è andata in fumo l'attività di dieci anni. Poi, però, io e i miei soci ci siamo detti: “Non possiamo darla vinta a una banda di deficienti”». I gestori del ristorante a Bordeaux sono molto stimati. «Sia il sindaco che l'ex sindaco e altri politici ci hanno manifestato la loro solidarietà - rivela -. Il nostro ristorante era, infatti, una piccola storia di successo che ha suscitato molta solidarietà, anche da tanti amici parmigiani che mi hanno scritto su Facebook».

Il legame con Parma per lui è indissolubile. «Vivo in Francia, ma sono parmigiano e voto a Parma - afferma con orgoglio -. Anche le mie figlie sono regolarmente iscritte all'anagrafe di Parma». Nella nostra città torna spesso, per rivedere i vecchi amici e acquistare prodotti. Inoltre, Parma per lui fa rima con un progetto. «Mi piacerebbe aprire un locale anche da voi - ammette -. Ora sono bloccato, ma spero di poter ripartire nel giro di pochi mesi. Abbiamo un ginocchio a terra, ma non molliamo».