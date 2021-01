«Svoltare», le spese pazze di Strozzi e soci: 63mila euro in ristoranti, viaggi e abiti firmati

GEORGIA AZZALI

L'appuntamento fisso della domenica per alcuni soci della «Svoltare»? In un ristorante-pizzeria del centro storico. Non una (legittima) pausa tra la miriade di impegni della giornata, ma spese che nulla avevano a che vedere con le attività di volontariato, secondo l'accusa. Pranzi della domenica, oltre che in altre date festive non lavorative, cominciati nell'aprile del 2017, che l'anno successivo diventano una consuetudine anche il sabato, come ricostruito dal Gruppo della Guardia di finanza, coordinato dal pm Andrea Bianchi. Tre, a volte quattro persone a tavola: tre soci fondatori della onlus «Svoltare» (nata nel luglio 2015 e diventata cooperativa sociale tre anni dopo) e un volontario che da agosto 2017 a dicembre 2018 hanno fatto uscire dalle casse dell'associazione 9.150 euro. Non c'era Simone Strozzi, l'ex numero uno della «Svoltare» ai domiciliari da otto giorni, ma era lui - in quanto legale rappresentante - che dava il via libera alle uscite contabilizzate come «spese per alberghi e ristoranti». E se si aggiungono a queste, altri soldi per ristoranti, viaggi, abiti, calzature, telefonini e saldo di debiti personali si arriva a 63.102 euro distratti dai fondi pubblici tra il 2016 e il 2018, secondo l'accusa, a cui vanno aggiunti oltre 76mila euro prelevati da Strozzi ad alcune delle persone di cui era amministratore di sostegno, per un totale di 160.031 euro.

Malversazione ai danni dello Stato: questa una delle accuse con cui deve fare i conti Strozzi, oltre che falsità materiale e ideologica, peculato, turbativa d'asta e omessa dichiarazione fiscale. Perché dopo il primo anno di «Svoltare», «in cui Simone Strozzi ha finanziato l'associazione utilizzando indebitamente i denari delle persone da lui amministrate, quest'ultima - scrive il gip Mattia Fiorentini nell'ordinanza di custodia cautelare - ha potuto contare sugli ingenti introiti (dall'ammontare annuale di svariati milioni di euro) derivanti dallo svolgimento del servizio di accoglienza e sostentamento dei migranti, tuttavia i fondi pubblici elargiti venivano in parte utilizzati/distratti dallo Strozzi per compiere spese estranee alle finalità del servizio». Pranzi a base di pesce in eleganti ristoranti del centro storico o della storica tradizione parmigiana, spesso di sabato, in cui si arrivava a spendere anche oltre 70 euro a testa. Risultano anche 2.718 euro usciti nel 2017 dal conto dell'associazione, su cui arrivavano i fondi pubblici, per l'acquisto di due Iphone ultimo modello: uno in uso a Strozzi e l'altro a un dipendente. Stesso dipendente che risulta aver percepito 3.000 euro di «premio produzione», come se si trattasse di «un'impresa commerciale». Ed è sempre dalla carta a lui intestata che escono 584 euro per indumenti griffati Ralph Lauren. Perché i pagamenti venivano fatti quasi sempre con carte prepagate, di cui erano intestatari oltre a Strozzi, anche un dipendente e tre soci, ricaricate con accredito sul conto dell'associazione.

Difficile, poi, che potessero rientrare tra le attività a favore dei migranti due viaggi fatti insieme da due soci di «Svoltare»: il primo - 23 giorni, in Francia, tra aprile e maggio 2017 - costato 4.921 euro; il secondo - due settimane in Gran Bretagna nella seconda metà di giugno del 2018 - che ha fatto uscire dalle casse di «Svoltare» 4.909 euro.

Ma i fondi pubblici dell'associazione sarebbero serviti anche per saldare un debito personale di 8.000 euro che Strozzi aveva per l'intermediazione dell'immobile di borgo Onorato, sede di «Svoltare». Con due bonifici - uno nel 2016, l'altro nel 2017 - l'allora presidente della onlus aveva restituito i soldi facendosi fare due fatture. Fatture per operazioni inesistenti, però, visto che nulla avevano a che fare con la gestione di «Svoltare». E che al commerciante sono costate pure una denuncia.

Certo, non emerge che Strozzi si sia trasformato nel giro di qualche anno in un nababbo, ma - sottolinea il gip nell'ordinanza di custodia cautelare - «le indagini hanno disvelato l'estrema spregiudicatezza con cui ha agito per assicurarsi (illecitamente) l'ingresso in un mercato che si è presentato assai lucrativo e che, proprio per questo, era stato riservato dal legislatore a enti no profit che non fossero governati da dinamiche strettamente imprenditoriali». Spregiudicato e «socialmente pericoloso», secondo il giudice, tanto da far scattare i domiciliari. E ora, dopo essersi spogliato di ogni carica, dovrebbe tentare la carta del Riesame.