Collecchio, capretta persa ritrovata

COLLECCHIO E' tornata a casa sana e salva Papaia, la capretta tibetana che ha lasciato la sua stalla a Sala Baganza e ha gironzolato per un giorno e mezzo, fino ad arrivare a Vigheffio. Ha vissuto momenti di sconforto la proprietaria, Valentina, collecchiese, appassionata di animali che l'ha adottata poche settimane prima. «Ero pronta ad andare alla sua ricerca di persona – spiega Valentina – quando è arrivata la bella notizia». La capretta era stata portata a Sala da pochi giorni, in una stalla che si trova sulla strada per San Vitale, assieme a lei vivono un asino e tre cavalli. Valentina, ogni giorno, da Collecchio, porta da mangiare agli animali e li accudisce. Si è accorta della sua scomparsa nel pomeriggio di qualche giorno fa. La capretta è stata prima avvistata nella zona tra Sala Baganza e Collecchio, sulla provinciale, poi se ne sono perse le tracce. L'animale è arrivato fino a Vigheffio, dove un residente della zona ha pensato di metterla al sicuro nel suo giardino. Poche ore dopo, la vicina, che ha visto l'annuncio della scomparsa sui social, ha avvisto la proprietaria. «Non ci speravo più – spiega Valentina – dopo una notte fuori dalla stalla, in balia di animali selvatici e dei pericoli della strada, ero quasi rassegnata. Tra le ipotesi che avevo considerato anche quella che fosse stata rapita. Quando ho ricevuto il messaggio ero quasi incredula. Ringrazio di cuore chi se ne è preso cura e che mi ha avvisato». Valentina ama gli animali a Collecchio ha 3 cavalli, galline gatti e cani ed è un'esperta cavallerizza. Papaia, ora, è tornata con il suo amico asino e i cavalli e si sta adattando alla nuova vita, contrassegnata dalle tante attenzioni della sua proprietaria. g.c.z.