Diobelli, il fratello: «Vogliamo dargli una degna sepoltura»

MARIA CHIARA PEZZANI

TIZZANO Da una settimana non si hanno più notizie dello scialpinista Andrea Diobelli, il manager mantovano della Davines, disperso sul Monte Caio da lunedì 28 dicembre.

Le ricerche sono state momentaneamente sospese sabato scorso, a causa delle intense nevicate che si sono abbattute nella zona, che non garantiscono le condizioni di sicurezza per gli operatori di soccorso. Ma il fratello Paolo lunedì era di nuovo a Schia, insieme ad un gruppo di amici, per cercare di setacciare nuovamente la zona.

«Il giorno successivo alla sua scomparsa aveva in programma una ciaspolata con la compagna al Groppo d’Agna – racconta Paolo Diobelli -. Sono salito con degli amici per cercare in quella direzione, ma c’era tanta neve. Ho pensato che non conoscendo quella zona volesse prima fare un sopralluogo. È una mia supposizione».

È dallo scorso martedì, appena appresa la notizia del suo mancato rientro, che Paolo batte le pendici del Monte Caio alla ricerca del fratello. Insieme condividono l’amore per la montagna. E anche lui ha voluto aiutare i soccorritori, cercando di capire il percorso che Andrea può aver fatto, partendo da quelle ultime tre foto che si era scattato e rinvenute nel cloud. «Martedì pomeriggio alle 16 ero a Schia – racconta -. Anch’io sono uno scialpinista e mi sono portato addietro l’attrezzatura. Ho iniziato le ricerche assieme ad un amico Carabiniere sciatore e soccorritore cinofilo che stava già giungendo sul posto. Ogni giorno di ricerca è stato diverso. C’era un momento di briefing per capire come muoversi, le zone da ispezionare. Siamo partiti dalle ultime tre foto che Andrea ha scattato, tra cui il selfie nei pressi del Grande Faggio, che ci ha permesso di circoscrivere la zona. Nella chat del parapendio (gruppo di cui Andrea era vice presidente ndr) aveva scritto che sarebbe andato sul Caio e ci siamo concentrati in quella direzione, seguendo i due sentieri esistenti, uno dei quali presenta un punto più esposto e pericoloso, che è stato ispezionato senza alcun risultato. Grazie ai Vigili del fuoco – continua - è stata individuata la cella telefonica al momento della scomparsa: alle 15.27 è stata agganciata la cella del ripetitore sud ovest del Monte Caio e questo ha permesso di circoscrivere la zona da San Matteo fino ad Agna».

Le ricerche in quest’area purtroppo non hanno dato l’esito sperato. Ma c’è un nuovo elemento: «Purtroppo ho saputo tardi che mia nipote gli ha mandato due messaggi con Whatsapp alle 17.30 e alle 18.30. Entrambi hanno la doppia spunta, quindi sono stati ricevuti. Questo può significare che il telefono fosse in roaming, forse agganciato ad una diversa compagnia telefonica. Per questo ho fatto pressione perché si possa accedere alle informazioni degli altri operatori e spero che domani (oggi per chi legge, ndr) arrivi la risposta. Potrebbe significare circoscrivere ulteriormente la zona di ricerca».

Le ipotesi su quanto accaduto sono diverse. Forse una caduta accidentale, oppure un malore, ma di una cosa Paolo è certo: «Non è vero che si è spinto in condizioni metereologiche al limite – chiarisce -. Lo abbiamo visto dalla webcam che è posizionata nell’area di decollo del parapendio. C’era vento, quello sì, ma la visibilità era buona. In quella zona non ci sono precipizi. Se fosse caduto qualche segno lo avremmo trovato, ad esempio gli occhiali oppure il casco».

I giorni passano. Diobelli però chiede che l’attenzione su suo fratello rimanga alta. «Ho ringraziato tutti i giorni, anche alla presenza delle istituzioni, la grande movimentazione di persone che ha cercato mio fratello, la grande volontà e la partecipazione che i soccorritori hanno dimostrato. Ma chiedo di tenere alta l’attenzione su Andrea». Perché per Paolo, i nipoti 21enni, la moglie Valentina e la compagna «la speranza è quella di trovarlo e di dargli una degna sepoltura».