Due pitbull contro il suo cane: li ferisce e minaccia col coltello il padrone

COLORNO Per difendere il suo cane da un'aggressione, accoltella due pitbull, minaccia il padrone di questi, un quarantenne del paese, e viene denunciato.

Prima si sono azzuffati i cani, poi i padroni degli animali. Tra i due uomini, però, sono volate soprattutto delle minacce per cui il padrone di uno dei cani è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Colorno.

Un episodio che avrebbe potuto avere anche conseguenze peggiori se qualcuno non avesse dato l'allarme e sul posto non fossero arrivati i militari.

La vicenda è avvenuta in paese domenica mattina intorno all'ora di pranzo.

Un uomo di quarant'anni in quel momento della giornata sta facendo una passeggiata. Assieme a lui c'è il suo cane, un meticcio di taglia piccola. Una scena usuale, di quelle che fanno parte della quotidianità di molti.

A un certo punto, però, cambia tutto e la normalità di una passeggiata con il proprio cane diventa qualcosa che non verrà dimenticato tanto presto.

Il cane e il padrone, infatti, si trovano di fronte due cani di grossa taglia, di razza pitbull. Particolare non da poco, i due pitbull, secondo le prime ricostruzioni dell'episodio, non hanno il guinzaglio. Il proprietario, anch'esso del posto e quarantenne, non è lontano, ma ormai è troppo tardi.

Tra il meticcio e gli altri due cani scoppia una zuffa piuttosto violenta in cui viene «risucchiato» anche il proprietario dell'animale di taglia piccola che, per proteggere il proprio fidato amico, estrae un coltello colpendo i due cani «rivali».

Una situazione totalmente fuori controllo che addirittura peggiora quando arriva il proprietario dei due cani di grossa taglia.

In questo frangente, il proprietario del cane aggredito minaccia l'altro.

Lo fa addirittura con il coltello in mano e, da iniziale parte lesa (dal momento che gli altri due cani non erano tenuti al guinzaglio e avrebbero aggredito il suo meticcio), finisce nei guai.

Nel frattempo sul posto arrivano i carabinieri che, riportata la calma, lo denunciano per maltrattamento di animali, porto abusivo di armi atte a offendere e minacce aggravate. I carabinieri gli sequestrano anche il coltello.

Per il proprietario dei pitbull invece scatta una sanzione amministrativa dal momento che i suoi animali avrebbero dovuto avere il guinzaglio.

I cani vengono invece accompagnati in una clinica veterinaria per essere medicati. r.c.