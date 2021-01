Patteggia e torna libera la ladra seriale arrestata due volte in 24 ore

Certo, aveva già collezionato quindici denunce per furto in un anno, ma il 19 dicembre scorso ha segnato un nuovo record: è stata arrestata due volte nel giro di 24 ore. Dopo essere finita ai domiciliari per aver messo le mani su qualche capo d'abbigliamento dell'Oviesse di via Mazzini, è stata infatti ribloccata in piazza della Steccata, rimediando così anche l'accusa di evasione. Romena, 32 anni, dopo l'accordo della difesa con il pm Lino Vicini, ha deciso di patteggiare 1 anno e 4 mesi (con la sospensione della pena). Così è uscita dal carcere di Modena, dove ha trascorso tutte le festività natalizie.

Ma torniamo a quel sabato pomeriggio, nell'ultimo weekend di libero shopping prima delle nuove restrizioni anti-Covid. E proprio all'insegna della piena «libertà», la 32enne aveva intenzione di vivere quel giorno. Si era presentata nello store Oviesse e aveva cominciato a guardare i capi di abbigliamento. Qualcuno lo aveva anche indossato, e fin qui nulla di male, se non fosse che invece di restituirli, dopo la prova, li aveva tenuti addosso sotto gli abiti che indossava. Per essere sicura di non essere scoperta aveva anche tolto le placche anti-taccheggio, ma qualcosa le era evidentemente sfuggito perché, una volta arrivata alla cassa, l'antifurto era scattato, ed era stata bloccata. Sul posto erano allora arrivati i poliziotti che, dopo averla controllata, l'avevano arrestata per furto aggravato. E in attesa del processo per direttissima era stata messa ai domiciliari.

Chiusa in casa. Lì sarebbe dovuta rimanere, almeno fino all'udienza in tribunale. Ma poche ore dopo una seconda chiamata era arrivata al 113: un passante segnalava una donna in evidente stato di alterazione nella zona della Steccata. I poliziotti erano intervenuti pensando di dover aiutare qualcuno in difficoltà e invece si erano trovati davanti la ladra del giorno prima. Che senza problemi era uscita. Peccato che quei quattro passi in centro equivalessero a un'evasione. Tanto che subito dopo era stata portata nel carcere di Modena. Dove è rimasta fino a un paio di giorni fa, perché il patteggiamento prevedeva la pena sospesa. r.c.