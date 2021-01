Un altro schianto con un cinghiale: è allarme

Poteva costare caro ad un salsese ed alle sue due figlie l'incidente avvenuto l'altra sera sulla Salsediana: l'uomo, alla guida della sua auto, una Peugeot 308, non ha potuto evitare lo scontro con un cinghiale che gli ha attraversato improvvisamente la strada: per fortuna tutto si è risolto con un grosso spavento e nessuna conseguenza fisica.

E' lo stesso salsese a raccontare quanto accaduto. «Erano da poco passate le 18,30 e stavo rientrando da Piacenza dove ero andato a prendere le mie figlie al termine di un allenamento – afferma –. Stavo percorrendo la Salsediana quando, arrivato quasi a Scipione, all'improvviso, ho visto sbucare un animale dal ciglio della strada. Purtroppo, nonostante la velocità moderata, non sono riuscito ad evitare lo scontro con quello che si è rivelato essere un cinghiale. Dopo l'urto sono scoppiati gli airbag ma nonostante ciò sono riuscito a mantenere la macchina in carreggiata». Fortunatamente, dopo il primo momento di choc, il salsese e le sue figlie sono scesi dall'auto incolumi. «A quel punto ho telefonato ai carabinieri che sono venuti a rilevare il sinistro – conclude –. Ci siamo presi un grande spavento ma fortunatamente non abbiamo riportato conseguenze fisiche: siamo consapevoli che avrebbe potuto andarci peggio».

Quello dell'altra sera è stato solo l'ultimo sinistro, in ordine di tempo, originato da un animale selvatico che attraversa la carreggiata: sono sempre più numerosi, infatti, gli incidenti di questo tipo, molti dei quali hanno conseguenze anche per le persone a bordo delle autovetture. Soltanto qualche settimana fa, ad esempio, sulla via Emilia nei pressi di Fiorenzuola, un uomo è morto dopo essere uscito di strada in seguito allo scontro con un cinghiale. Diventa sempre più pericoloso percorrere le nostre strade in particolare negli orari serali e notturni stante la massiccia presenza di questi animali arrivati ormai alle porte delle città: particolarmente interessata la strada Salsediana nel parco dello Stirone. M.L.