Vaccinazioni, Mingione: «Giusto partire dagli anziani»

KATIA GOLINI

Decisivo il fattore tempo, è ovvio. Ma anche le modalità non sono questione da poco. Così arrivano in aiuto degli addetti ai lavori i modelli matematici. Fondamentali nella gestione della pandemia, tornano di grande attualità nell'organizzazione corretta della campagna di vaccinazioni. «Certamente utilissimi per stabilire i criteri e l'ordine degli interventi» spiega Giuseppe Mingione, docente di Analisi matematica dell'Università di Parma, tra i ricercatori più citati al mondo.

Quale il ruolo dei modelli in questa fase della pandemia?

«Come organizzare al meglio la campagna vaccinale rientra nella classe dei cosiddetti problemi di "allocazione ottima". Volete studiare la strategia migliore per distribuire una risorsa al fine di raggiungere un certo obiettivo? Matematicamente si tratta di minimizzare una certa funzione chiamata appunto "funzione obiettivo", seguendo una strategia chiamata "strategia ottimale"».

Facciamo un esempio?

«La nostra risorsa sono i vaccini. Ne abbiamo al momento pochi e vogliamo capire a chi darli per prima per ottenere, ad esempio, il minor numero di decessi possibile. Oppure per avere il minor numero di infetti possibile. Questi problemi dipendono da un numero molto ampio di parametri e quindi i modelli possono variare in modo rilevante. In questo caso, si deve per esempio tenere conto del numero di riproduzione effettivo Rt, di quello di base R0, dell'efficacia del vaccino, della velocità di somministrazione in competizione con la velocità di diffusione epidemica, delle misure di contenimento, della capacità del vaccino di inibire la trasmissione. Questi parametri dipendono inoltre dalla demografia e dalle particolari condizioni epidemiologiche del paese che si va a considerare. Tenuto conto di come miscelare questi aspetti, il modello individua la strategia ottimale».

E' corretto, come si sta facendo, partire dagli operatori sanitari e pensare subito dopo di rivolgere tutte le attenzioni agli anziani?

«Sono stati sviluppati vari modelli matematici molto sofisticati per calcolare le strategie ottimali, e, mai come in questo caso, su alcuni punti, i modelli che ho visto e che stanno uscendo sono concordi. Se ci interessa, come credo debba, minimizzare il numero di decessi, la campagna vaccinale deve partire dai più anziani e fragili, non c'è storia. Ma, e lo dico da matematico, non credo ci vogliano le sofisticazioni di un modello per capire che se l'età media di chi muore per covid è altissima, devi cominciare a vaccinare i meno giovani se vuoi salvare più vite. Segnatamente, gli ospiti delle Rsa devono avere priorità assoluta. Questo, dopo gli operatori sanitari, la cui priorità viene data per scontata per motivi ovvi».

Come spesso accade in Italia, il dibattito, per non dire lo scontro, si è subito acceso.

«Devo dire che, anche in questa occasione, si è generato un dibattito pubblico confuso tra virologi, immunologi, persino filosofi. Il comune denominatore di queste discussioni, dando per scontata l'onestà intellettuale, mi pare sia l'approssimazione con cui si parla, l'assenza di riferimenti quantitativi solidi. È una cosa che abbiamo già sperimentato nella prima parte della pandemia, sarebbe meglio non dover assistere alla replica. Vorrei raccomandare maggiore precauzione: esprimere opinioni pubblicamente è corretto solo dopo un adeguato approfondimento e dettagliata quantificazione. Fin dove i dati lo consentono, sia chiaro».

Perché allora qualcuno dice che si dovrebbe partire con le vaccinazioni sui giovani?

«Uno dei punti su cui più si genera confusione è di solito proprio quello della "funzione obiettivo". Mi spiego. Adesso che si parla di vaccino, tutti sembrano essere improvvisamente tornati alla ragione, riconoscendo che i giovani sono i maggiori diffusori dell'epidemia. E allora qualcuno dice: vacciniamo prima i giovani, così salveremo anche gli anziani perché eviteremo che vengano contagiati dai primi. È un errore classico. Facendo questo si ridurrebbe principalmente la circolazione del virus, ma non direttamente il numero di decessi. Si sta quindi usando la "funzione obiettivo" sbagliata: stiamo guardando a quanto circola il virus, a quanti infetti produce, invece che guardare al numero di decessi.

Le due cose sono qualitativamente collegate, ma non abbastanza dal punto vista quantitativo. In altre parole, sono problemi differenti con "funzioni obiettivo" differenti, che esigono strategie diverse».

Anche il fattore tempo svolge un ruolo decisivo?

«Se si iniziasse a vaccinare i giovani passerebbe troppo tempo, perché ci sono pochi vaccini e non sarebbe possibile vaccinare un numero sufficiente di giovani per arrivare all'effetto sperato. Durante questo tempo però, gli anziani continuerebbero a morire come prima. L'allocazione più efficiente al fine di contenere i decessi deve invece partire dagli anziani e gradatamente distribuirsi nel tempo sui più giovani. Basta generare confusione e sacrificare le persone più fragili: gli anziani».

Per sgombrare definitivamente il campo, su quali dati si basano le opinioni di chi dice che si dovrebbe partire dalla vaccinazione dei giovani?

«Un punto tragicomico di questa faccenda, emerso tra l'altro su un quotidiano nazionale qualche giorno fa, è il ricorrente paragone con l'influenza, che già tanto ci è costato fino ad ora. Qualcuno vorrebbe usare modelli di vaccinazione ottimale sviluppati per la Suina (H1N1/09), per ragionare sul Covid. Peccato che i due virus abbiano distribuzioni per fasce d'età totalmente differenti, quasi simmetriche. La cosiddetta Suina andava a colpire moltissimo i più giovani. Nel caso del Covid invece abbiamo una letalità che si concentra in modo catastrofico sugli anziani. I suggerimenti di un modello dipendono dai parametri in entrata. Con entrate diametralmente opposte non puoi dire che va bene per il Covid quello che andava bene per l'influenza. Un'altra fonte di confusione viene dalla differenza, forse un po' subdola, tra il modellare una vaccinazione e il modellare una campagna vaccinale, che a quanto pare anche qualche esperto sembra non vedere. Modelli alla mano, se avessimo la possibilità di vaccinare tutte insieme, nella stessa settimana, trenta milioni di persone, vaccinare prima i giovani potrebbe dare dei vantaggi. Ma così non è, bisogna gestire una campagna vaccinale lunga e quindi l'evidenza schiacciante è che bisogna vaccinare prima gli anziani».

Quante dosi vanno somministrate per raggiungere l'immunità di gregge?

«Ricordiamoci che l'immunità di gregge si raggiunge quando il numero di immunizzati, da vaccino o naturalmente, è abbastanza alto da rendere da solo il numero di riproduzione effettivo Rt minore di uno e si esce quindi dalla fase epidemica. In altre parole, quando ci sono in giro troppi immunizzati e il virus non riesce più a trovare abbastanza persone da infettare per mantenere in crescita i casi. Eventualmente, il virus tende a sparire o diventare endemico o sporadico. La percentuale di persone immunizzate necessaria per raggiungere questa situazione dipende a sua volta dal numero di riproduzione di base R0, cioè dalla capacità del virus di diffondersi in una popolazione completamente suscettibile e quando non vengono adottate misure. Questo numero non dipende solo dal virus, ma può cambiare da paese a paese, a seconda dei dati epidemiologici. Per esempio, se la densità di popolazione è alta, questo numero cresce. Succede quindi che se R0 è alto, allora la percentuale di persone da vaccinare per raggiungere l'immunità di gregge diventa alta».

Può fare un esempio?

«Per il morbillo, ad esempio, che ha un R0 spaventosamente alto, l'immunità di gregge si raggiunge al 95% della popolazione. All'inizio, per il Covid, si parlava del 70% circa, per quanto riguarda l'Italia. Bisogna tenere conto che le cose possono cambiare in corso d'opera. Adesso per esempio abbiamo a che fare con la cosiddetta variante inglese, che sembra amplificare la trasmissibilità di oltre il 50%. Se questa ipotesi fosse confermata, ne seguirebbe un R0 aumentato di una certa percentuale, dipendente da quanto la variante si diffonde. Quindi anche la percentuale di popolazione da vaccinare per raggiungere l'immunità di gregge, crescerebbe. Non è forse un caso che il governo inglese stia adesso usando strategie "creative" per tentare di immunizzare in qualche modo il maggior numero possibile di persone, come ad esempio aumentare il periodo di tempo tra prima e seconda dose o addirittura cambiare vaccino tra le due. Altre varianti potrebbero emergere rendendo i vaccini attuali meno efficaci, e allora il numero salirebbe ancora».

Resta valida l'importanza del buon senso?

«Sì, certo. Seguendo la meccanica dei modelli ma anche il buon senso, ognuno di noi può contribuire all'efficacia della campagna di vaccinazione continuando a prendere precauzioni minime almeno per qualche tempo anche dopo il vaccino, come lavarsi spesso le mani, rispettare il distanziamento, indossare le mascherine in luoghi affollati».

Secondo lei quando ne saremo fuori?

«Sinceramente non lo so, e non credo nessuno possa dirlo con certezza. Personalmente, continuerò a prendere precauzioni per tutto il 2021 e credo mi sentirò più tranquillo nella primavera 2022».