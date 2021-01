«Svoltare», da onlus a coop. Ma il gip non ha dubbi: «Strozzi è rimasto l'amministratore»

Un taglio netto con Svoltare, questa volta intesa come cooperativa e non come onlus. Simone Strozzi non ha più alcun rapporto con la sua creatura, mentre il Comune precisa che l'aggiudicazione del servizio di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è stata sospesa, ma non annullata.

FUORI DALLA COOPERATIVA

L'ex direttore, dopo aver comunicato la rinuncia ai propri incarichi societari ricoperti all'interno della cooperativa, lunedì ha anche presentato le dimissioni da dipendente della stessa. «Pertanto, dallo scorso 29 dicembre Simone Strozzi non ha più alcun rapporto con la cooperativa», si legge in una nota diramata dalla coop stessa.

Al momento, la cooperativa sta cercando di superare i problemi legati all'inchiesta giudiziaria sulla onlus e sul suo ex legale rappresentante e per questo motivo «ha iniziato una verifica interna al fine di assicurare il posto di lavoro ai 24 dipendenti e il mantenimento delle oltre 500 persone in carico».

Per Svoltare questi sono i giorni dell'incertezza, ma è necessario riprendere il lavoro per non lasciare senza aiuto quegli «ultimi» presi in carico proprio dalla cooperativa. Per questo, domani alle 15 il presidente incontrerà i dipendenti «per illustrare la situazione attuale della società e preannuncerà una revisione interna delle responsabilità assegnate ai dipendenti, che potrà assicurare la regolare operatività della cooperativa», si legge sempre nel comunicato.

Intanto c'è una buona notizia per i bisognosi presi in carico da Svoltare: il «dissequestro dei fondi necessari per la copertura delle spese correnti di acquisto di generi di prima necessità per gli assistiti permetterà il loro mantenimento sino alla fine di febbraio». Ma non è finita qui, perché Mario L'Insalata, avvocato di Svoltare, presenterà una nuova istanza «per lo sblocco di fondi sufficienti per coprire le spese di pocket money, stipendi ed affitti». «L'augurio è quello di ricevere nuovamente fiducia da parte degli inquirenti affidandosi all'avvocato Mario L'Insalata, il quale ha anche presentato istanza di riesame del sequestro, per poter dimostrare la totale estraneità della cooperativa ai fatti di cui è accusato Simone Strozzi». Un altro modo per dare un taglio netto con il passato e ripartire senza le zavorre della onlus.

SERVIZIO SOSPESO

Sul versante minori stranieri non accompagnati, il Comune chiarisce che l’aggiudicazione del servizio a Svoltare «è stata solo sospesa e rimandata alla fase successiva». L’amministrazione comunale «in via cautelativa, ha rimandato l’aggiudicazione in attesa di chiarimenti relativi all’estraneità della cooperativa Svoltare all’indagine in corso e dell’espletamento dei controlli previsti». Al momento - ribadisce la nota stampa diramata dal Comune - «non sussistono elementi per mettere in discussione l’affidabilità della cooperativa che risulta, dagli atti di gara, vincitrice del lotto 2 nella procedura espletata secondo il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con la formula del prezzo fisso. L’offerta è stata quindi valutata come la migliore». r.c.