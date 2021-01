Addio a Mario Gelati, un pioniere dell'imprenditoria parmigiana

La nostra città ha annoverato, da sempre, imprenditori di successo che si sono fatti onore in tutto il mondo grazie alla loro laboriosità, al loro fiuto ed alla loro lungimiranza.

E’ sufficiente guardarsi attorno per capire la portata e l’autorevolezza del comparto imprenditoriale parmigiano. Uno dei pionieri dell’imprenditoria parmigiana nel mondo è stato Mario Gelati, deceduto nei giorni scorsi all’età di 85 anni, anch’egli falciato di questo maledetto virus che sta cancellando un’ intera generazione di patriarchi.

Colornese, di antica famiglia del posto (il padre era artigiano), conseguito il diploma di ragioniere all’istituto «Melloni», entrò ancor giovane alla «Zecchetti» di Montecchio Emilia che produceva macchinari per il settore alimentare.

Settore, che Gelati non abbandonò più, testimoniando capacità e duttilità manageriali in questo comparto che, nella nostra città, ebbe e continua ad avere risultati molto positivi ed altrettanti successi internazionali.

L’imprenditore parmigiano acquisì anche la «Luciani» sottraendola dal fallimento.

Quando decise di mettersi in proprio, fondò la «Comaco», sempre a Montecchio Emilia, che, dopo 15 anni, si trasformò in spa con 180 dipendenti e filiali sparse in tutto il mondo facendosi apprezzare per i macchinari adibiti alla produzione alimentare.

Nel 1988 la «Comaco» fu acquisita dalla «Sasib» di Bologna. Come consulente del settore, Gelati, fondò la società «Città e democrazia» che si trasformò in «Italia Food Tec» dotata un portale volto all’ampliamento del progetto di ricerca «Le tecnologie agroalimentari nel parmense» avviato nel maggio 2009 dal centro studi sociali e cultura urbana «Città e Democrazia A.P.S.».

Persona dotata di una grande dimensione umana, di straordinaria empatia, lavoratore instancabile, imprenditore, non solo capace ma dotato di un’esemplare correttezza nei confronti di chiunque, Gelati, era legatissimo alla famiglia: alla moglie Paola, ai figli Stefano e Matteo e agli adorati nipoti Alberto, Filippo, Riccardo e Pietro. Lo.Sar.