Case protette a corto di infermieri: concorso Asp per frenare la diaspora verso gli ospedali

Sono 59 le domande pervenute per il concorso per infermieri bandito da Asp Distretto di Fidenza.

Le prove si terranno nei prossimi giorni, secondo le modalità previste per le professioni sanitarie.

«L'emergenza sanitaria – ha affermato il presidente di Asp, Massimiliano Franzoni – ha prodotto un'ulteriore emergenza, vale a dire il completo assorbimento del personale infermieristico da parte delle strutture ospedaliere. Nelle Case residenza anziani, dove la normativa non prevede la presenza di una direzione sanitaria a orario completo, la funzione infermieristica è particolarmente preziosa e nella struttura complessa Città di Fidenza viene garantita la copertura sulle 24 ore, fornendo un servizio per tutto il Distretto».

« Nel corso dell'emergenza - continua Franzoni - abbiamo subito una serie di dimissioni verso gli ospedali, dovute alle differenze contrattuali, che prevedono per le nostre strutture l'applicazione del contratto degli enti locali con una retribuzione inferiore rispetto a quello della sanità. Questo tema, unito a quello delle direzioni sanitarie, ho avuto modo di farlo presente all'assessore alla Sanità della Regione Raffaele Donini, durante la sua visita a Fidenza in settembre». «L'assessore - spiega il presidente dell'Asp - ha promesso una riforma complessiva dell'accreditamento delle Case residenza anziani che terrà conto di quanto da noi suggerito».

«Ringrazio inoltre il direttore e il Servizio risorse umane di Asp che sono riusciti a bandire un concorso a tempo di record. Siamo infatti la seconda Asp in Regione dopo quella dei comuni area nord di Modena, e questo ci permetterà a breve di poter procedere a tutte le assunzioni necessarie a coprire le esigenze delle nostre strutture».

«Le prove del concorso si terranno nel mese di gennaio e contiamo di avere una graduatoria entro la fine dello stesso mese – ha continuato il direttore di Asp, Elena Cagliari –, cosa che ci permetterà di coprire i posti vacanti».

«Abbiamo ritenuto di procedere in autonomia accelerando i tempi rispetto ad accordi promossi da altre Asp del territorio, perché l'emergenza non ci dà tregua e il personale infermieristico è essenziale per la tenuta delle nostre strutture».

«Ringrazio - conclude Cagliari - per il lavoro svolto da tutto il personale infermieristico in servizio presso le nostre strutture, che ha affrontato con grande abnegazione l'emergenza, dimostrandosi non eroi ma professionisti di grande livello. Un particolare ringraziamento al coordinatore infermieristico aziendale Monica Brigo per l'instancabile lavoro di coordinamento anche con le autorità sanitarie».