Covid, aumentati gli accessi al pronto soccorso

MARA VAROLI

Le feste non hanno tenuto lontano il virus. E nel triage respiratorio del Pronto soccorso del Maggiore gli accessi sono aumentati: «Da una media di 14-15 accessi al giorno siamo arrivati ad avere una media di 20-22 accessi al giorno - spiega Marcello Zinelli, primario del Pronto soccorso e di Medicina d'urgenza -: si tratta di pazienti in cui si sospetta il Covid, per il quadro clinico e per l'indagine epidemiologica. Sono persone dai 25 agli 85 anni di età, che presentano difficoltà respiratorie, febbre e che hanno avuto contatti molto stretti con persone positive. Tra le varie cause, l'aumento degli accessi può essere correlato al rallentamento della medicina territoriale durante le festività».

Dal triage si passa direttamente al ricovero?

«A tutti i pazienti viene fatto il tampone. E in caso di positività, possono essere anche dimessi e segnalati all'Igiene territoriale per essere posti in isolamento fiduciario. Per quanto riguarda i ricoveri, occorre rispettare i tempi determinati dalla disponibilità dei posti letto dei vari reparti, anche se da questo punto di vista sul percorso Covid all'ospedale di Parma non ci sono problemi particolari».

Un aumento che può essere visto come campanello di allarme per una terza ondata?

«La sensazione è che ci sarà un incremento di casi: forse non toccheremo il picco, ma non si ritornerà allo zero. E questa situazione si protrarrà almeno fino ad aprile».

La campagna di vaccinazione contro il Covid prosegue: anche lei si è vaccinato?

«Sì, mi sono vaccinato il 27 dicembre e tutto il personale medico e infermieristico si sta vaccinando. Personale che aveva già dato una massiccia adesione per la vaccinazione contro l'influenza. Tutti noi siamo consapevoli che il vaccino contro il Covid rappresenta un passo determinante verso la normalità. E consiglio a tutti di vaccinarsi, senza timori: è un vaccino dei nostri tempi, per cui preparato con strumentazioni altamente tecnologiche. Un vaccino molto avanzato, sul quale tutte le case farmaceutiche si sono impegnate al massimo. Il vaccino è sicuro e l'efficacia la stiamo mappando progressivamente: è l'unica arma che abbiamo per combattere il Covid».

Senza mai dimenticare che il rispetto delle regole è sempre più prioritario?

«Finirà la zona rossa, ma le raccomandazioni rimangono: bisogna rispettare le indicazioni e quindi usare la mascherina, evitare gli assembramenti e lavarsi le mani. Bisogna usare la testa, perché solo così potremo un giorno ritornare ad essere zona bianca».

Anche gli accessi che non riguardano il Covid sono aumentati al pronto soccorso?

«Gli accessi no Covid hanno visto un importante incremento rispetto ai mesi più pesanti dell'epidemia. In dicembre i pazienti sono aumentati: se a ottobre e novembre avevamo una media di 90-95 accessi al giorno, ora contiamo una media di 110-130 accessi al giorno per patologie diverse. Questo incremento è dovuto anche al fatto che le persone ora hanno meno paura ad andare in ospedale: lo dimostra il confronto di accessi tra il 2019, quando non c'era il Covid, e il 2020, con un decremento del 28%».

Ci sono già stati casi di influenza stagionale?

«Al momento non ci sono stati stati segnali, anche perché è complicato per ora individuarli, in quanto i sintomi sono analoghi a quelli del Covid. Il virus influenzale, che dovrebbe arrivare nella seconda metà di gennaio, sarà particolarmente cattivo, ma la sua diffusione sarà attenuata dalle norme comportamentali di rispetto per il Covid: i meccanismi di trasmissione sono identici, per cui usando la mascherina e rispettando il distanziamento, il contagio viene limitato. Oltre al fatto che è stata portata avanti una valida campagna di vaccinazione».