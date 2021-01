Don Dany: «Vado in Belgio ma porterò tutti i torrilesi nel cuore»

CHIARA DE CARLI

TORRILE - La messa dell’Epifania, celebrata nella chiesa di San Biagio, per don Daniel Silimi Bakelenbya è stata anche l’ultima occasione «ufficiale» per rivedere i suoi parrocchiani prima di lasciare l’Italia e partire per la sua nuova destinazione: il Belgio.

Domenica pomeriggio, il 41enne sacerdote congolese, prenderà infatti l’aereo per Charleroi e, dopo sei anni di servizio nella Bassa parmense, raggiungerà la sua nuova destinazione. Nonostante la partenza fosse annunciata ormai da mesi – e differita a causa del Covid – più si avvicina il giorno dei saluti e più l’atmosfera tra i parrocchiani si fa triste.

Nel Comune della Bassa, giorno dopo giorno, don Daniel ha conquistato una grande «famiglia adottiva», tanto che ieri in chiesa è arrivato il sindaco Alessandro Fadda, accompagnato dalla giunta e con indosso la fascia tricolore, per omaggiare il parroco e ringraziarlo per il lavoro svolto. «In sei anni a Torrile – ha ricordato il primo cittadino – don Daniel è arrivato ad essere un punto di riferimento per tutti, cristiani e non».

«Oggi noi gli auguriamo di riuscire a fare per altri quello che è riuscito a fare per noi», ha concluso Fadda. «In questi anni in Italia ho potuto sentire la vicinanza di Dio», ha detto don Dany.

«Ero solo e non parlavo nemmeno la lingua, oggi invece ho tanti amici. Di Torrile mi mancherà la sua gente e mi mancherà anche don Romano, al cui fianco sono stato solo un anno ma è un gran bravo ragazzo. Mi mancherà anche don Daniele: spero che il primo parroco che troverò in Belgio mi dia fiducia come ha fatto lui con me perché questo mi ha aiutato tanto. Un nuovo inizio non è facile, ma penso che andrà tutto bene».

E gli auguri per il futuro arrivano anche da don Daniele Bonini, primo parroco di don Daniel e oggi rettore del seminario. E dal vescovo di Parma Enrico Solmi.

«Sono stato contento che don Dany abbia prestato servizio da noi mentre portava avanti i suoi studi universitari», ha detto monsignor Solmi.

«In questi sei anni è stato un bell’esempio di sacerdote, condendo il tutto con una grande simpatia. Ora gli auguriamo di portare anche un po’ di sole italico nel grigiore del Belgio». «Don Dany si è rivelato da subito, appena arrivato, una persona buona, molto cordiale, capace di relazionarsi, con semplicità e disponibilità, con tutti», ha ricordato don Bonini.

«Il mio augurio per lui è di continuare ad essere un bravo prete, dedicato generosamente al servizio del Vangelo e delle persone; di mantenere quella giovialità di carattere che lo ha reso capace di rendersi amabile e comunicativo con tutti».

«E soprattutto - ha concluso don Bonini - gli auguro di non dimenticare Torrile e i torrilesi: noi ci siamo affezionati a lui e non lo scorderemo».