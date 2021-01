I proprietari dei cani: «Sì al patentino, ma a volte le razze non c'entrano»

GIOVANNA PAVESI

C'è chi li teme, chi li sottovaluta, chi non conosce abbastanza le loro caratteristiche e chi, invece, li studia molto da vicino prima di adottarli, per fare meno errori possibili e per essere pronto a reagire ai diversi comportamenti.

Poi ci sono i proprietari che non amano la definizione di «razza potenzialmente pericolosa», perché ritengono che a fare la differenza non sia necessariamente la grossa taglia, ma l'educazione, il trattamento e l'addestramento. Infine, c'è chi è disposto a provare e ad approfondire.

Il nuovo regolamento approvato dal consiglio comunale sul benessere animale, che dovrà superare diversi passaggi prima di diventare operativo e che inserisce dei corsi per conseguire un patentino per il possesso di alcune razze di cani (ritenute più aggressive di altre), ha generato interrogativi, qualche perplessità, ma ha stimolato anche una riflessione sull'opportunità di suddividere (ancora) i cani in categorie. «I miei Leo e Zeus, che adottai quando erano cuccioli, non sono certo pericolosi: sono tranquilli, educati ma diffidenti. Tutto dipende dall'addestramento (che non sempre funziona) e da quanto il padrone conosce della razza e dell'indole dei suoi animali. Io so molto di loro, mi sono documentato sulla gerarchia, sulle modalità di gioco e sui loro atteggiamenti, ma sono favorevole all'idea di un patentino, perché può essere utile a chi non sa gestire il proprio animale domestico. Penso che i miei cani siano bravi (e lo sono), ma non è sempre possibile prevedere le loro reazioni, soprattutto con altri», racconta Salvatore Serafini, mentre guarda correre i suoi due lupi cecoslovacchi (di cui ha imparato a conoscere ogni sfumatura) nell'area antistante l'ingresso del parco della Cittadella. Loro lo ascoltano, seguendo ogni sua indicazione.

«Non mi sono ancora fatto un'idea precisa sull'utilità di questo corso, anche perché il mio Marvin, essendo un animale impegnativo, è stato addestrato e mi sono sempre sentito abbastanza sicuro con lui, che diventa solo un po' feroce quando incrocia un altro maschio. Ritengo, però, che il patentino, affinché sia veramente utile, debba essere conseguito dai proprietari di tutti i cani, perché la grandezza dell'animale non identifica sempre la sua pericolosità», spiega il padrone di un Doberman (molto tranquillo) di cinque anni, in elenco nel documento tra le razze potenzialmente aggressive.

«Io sono favorevole al patentino, così come lo sono all'eliminazione del collare a strozzo. Lei è molto buona e non farebbe del male a nessuno, ma un corso che indichi come comportarsi anche con gli altri cani potrebbe essere positivo», aggiunge Valeria Strikhaluyk, mentre spazzola al parco Ducale la sua Maya, un incrocio tra un Labrador e un pastore caucasico (specie, quest'ultima, ritenuta pericolosa), che, in effetti, appare come un cane molto docile e solo leggermente spaventato.

«Al patentino non sono contrario, ma ho molti dubbi sulla definizione di razze pericolose, che erano già state rimosse. Il fatto di introdurle di nuovo denota, secondo me, un po' di ignoranza da parte di chi ha scritto il documento, perché è un po' come fare un passo indietro. Ogni razza può risultare potenzialmente pericolosa se gestita male (e ogni cane può essere, a sua volta, mal gestito). Sarebbe più sensato ragionare su peso e dimensioni degli animali, perché un cane grosso fuori controllo, se diventa aggressivo, per qualunque ragione, può essere pericoloso. Un Labrador arrabbiato, a mio parere, non è meno rischioso di un Doberman. L'ostilità (o meno) di un cane nasce dalla volontà di difendere il padrone, perché ognuno di loro riconosce un ordine gerarchico e questo vale per tutti. Il patentino non è sbagliato, ma ritengo non abbia senso identificare la razza di un animale con la sua storia e con convinzioni che appartenevano al passato», conclude Lorenzo, proprietario di Fiulax, un Doberman che lui definisce «affettuosissimo» e che è stato «addestrato con la maggior attenzione possibile».