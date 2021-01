Ubriaco da record e al volante: auto a zig zag per le strade, panico fra i pedoni

PAOLO PANNI

BUSSETO - Completamente sbronzo. Al volante. Inevitabilmente zigzagando sulle strade. Altrettanto inevitabilmente si è creato allarme fra la gente e gli altri automobilisti.

È successo nell'immediata periferia di Busseto. Alla fine, evitando problemi di sicurezza, grazie anche alle preziose e tempestive segnalazioni, l'ubriaco alla guida è stato bloccato dagli operatori della Polizia locale del servizio intercomunale di Busseto e Soragna.

L'autovettura, come hanno potuto constatare anche gli stessi agenti pochi istanti prima di fermarla, procedeva zigzagando per l'intera sede stradale, creando una grave, immaginabile situazione di pericolo.

Il conducente del veicolo, che emanava un forte odore di alcol (cosa che, da subito, ha lasciato presagire i risultati che poco dopo sono arrivati) e si trovava in evidente stato confusionale, è stato sottoposto al controllo alcolimetrico mediante etilometro. Nonostante il suo precario stato fisico (palesemente riconducibile ad un ingestione di bevande alcoliche), il risultato fornito dallo strumento ha lasciato stupefatti anche gli stessi agenti: infatti, all' automobilista è stato rilevato nel sangue un tasso alcolico superiore di 6 volte a quello consentito.

A quel punto l'uomo è stato denunciato all'autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza. La patente gli è stata subito ritirata (e probabilmente sarà sottoposta a una lunga sospensione) mentre l'auto è stata sequestrata e, secondo quanto previsto dalla legge, sarà poi confiscata e alienata. Da evidenziare che soltanto nel 2018 (fonte Istat del 25 luglio 2019) in Europa hanno perso la vita 25mila persone a causa di incidenti stradali.

Circa un terzo degli incidenti in cui sono avvenuti decessi si è rivelato correlato alla guida in stato di ebbrezza. Purtroppo, nonostante le norme del Codice della strada siano molto rigide su questa tematica, il problema della guida in stato di ebbrezza rimane sempre, purtroppo, anche da noi, molto attuale.