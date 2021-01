Albareto, tagliola: volpe salvata ma mutilata

Sembravano essere solo tre le possibilità per una volpe rimasta intrappolata nei giorni scorsi in una tagliola arrugginita piazzata non lontano dalle case della frazione di Gotra: morire dissanguata, morire sbranata da altri predatori o, in ultima istanza, morire con il cranio fracassato dalle bastonate sferrate da chi aveva piazzato quel crudele e illegale arnese. Ma l’aguzzino non aveva certo fatto i conti con la voglia di vivere della volpe imprigionata.

Con tutta la forza che aveva - nonostante si stessero lacerando pelle, muscoli e tendini - la bestiola è riuscita a spezzare il cavo che reggeva l’attrezzo che le «mordeva» ferocemente una zampa e a trascinarsi fino al capanno degli attrezzi di una casa a poca distanza. E proprio lì, sofferente, indebolita dalla perdita di sangue, e spaventata per l’inattesa disavventura, l’hanno trovata i proprietari dell’abitazione. Notata la morsa che l’intrappolava, l’unica cosa da fare per poter sperare di salvarle la vita era quella di chiamare gli esperti del Rifugio Matildico di San Polo d’Enza. In pochi minuti, i volontari del rifugio sono riusciti a mettere in sicurezza la volpe e trasportarla fino alla clinica veterinaria del Centro di Recupero dove è stata immediatamente sedata e operata. Purtroppo per la gamba non c’erano possibilità di recupero e i medici sono stati costretti ad amputarla, ora si spera di riuscire a far ristabilire l’animale fino a poterla liberare almeno nel grande parco del rifugio. c.d.c.