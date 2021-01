Il «Silvio d'Arzo» diventa una cittadella dello sport

Lorenzo Chierici

MONTECCHIO Una cittadella dello sport entro l'estate con un campo in sintetico e una tecnostruttura per le scuole e gli sport indoor. L'Us Montecchio e l'amministrazione comunale hanno presentato in Comune l'ambizioso progetto di ampliamento del Silvio D'Arzo, che si trasformerà in una tra le strutture sportive più complete della regione, fruibile sia dal territorio reggiano che da quello parmense.

A inizio marzo 2021 partiranno i lavori per il sintetico, che avrà un manto di tipo prestazionale di ultimissima generazione e conterrà un campo a 7 e, perpendicolarmente, due campi di calcio a 5. L'intervento, che sarà eseguito dall'azienda IT Sport di Reggio Emilia di Livio Bondavalli, ha un costo complessivo di 100 mila euro, di cui 60 mila saranno sostenuti da US Montecchio Calcio, mentre gli altri 40 mila euro arriveranno in parte dal Comune di Montecchio, e in parte da aziende e privati mediante libere erogazioni e grazie a un progetto di crowdfunding appoggiato a un istituto di credito locale.

Il nuovo sintetico sarà dedicato a Matteo Giavarini, scomparso prematuramente nel 2012 a soli 26 anni, nipote del conosciutissimo Lino Giglioli, per tutti “Fidegh“, che per 50 anni ha scritto la storia del Montecchio Calcio ricoprendo ogni ruolo. I lavori dovrebbero concludersi entro fine maggio 2021.

Nelle prossime settimane, invece, sempre all'interno del D'Arzo, uno dei principali poli scolastici della provincia di Reggio, che include Liceo Scientifico, Istituti Tecnici e Istituti Professionali, prenderà il via anche la realizzazione di una palestra in tensostruttura, interamente finanziata dal Comune di Montecchio Emilia, senza alcun indebitamento da parte del medesimo. Il costo complessivo di questa operazione è di 400 mila euro, che sono già stati inseriti nel bilancio preventivo 2021 approvato recentemente dal Consiglio Comunale. L'inaugurazione è prevista entro la fine dell'estate 2021.

«Stiamo per realizzare un nuovo campo in sintetico fondamentale per il nostro vivaio e la nostra società che ha ormai raggiunto i 450-500 tesserati, malgrado il Covid - spiega Giordano Colli, vicepresidente dell'US Montecchio Calcio –. Il campo sarà intitolato a Matteo Giavarini, ragazzo cresciuto tra le nostre fila, che ci ha lasciato prematuramente. Per noi il polo “Silvio D'Arzo”, nel quale abbiamo già investito parecchio, deve diventare un centro di eccellenza per tutta la Val d'Enza e per gli amanti dello sport di Reggio e di Parma». «Il sintetico è stato progettato e finanziato soprattutto da US Montecchio Calcio – spiega l'avvocato Stefano Ferri, assessore allo sport del Comune - mentre l'Amministrazione ha contribuito solo in parte all'aspetto tecnico ed economico. Lo stesso US Montecchio ha recentemente investito sull'impianto D'Arzo, di proprietà del Comune, rendendolo più accogliente ed efficiente. La nostra comune idea è quella di trasformare il D'Arzo in una “Cittadella dello Sport” di altissimo livello». «Tensostruttura e sintetico rappresentano per noi un vanto, anche agli occhi dell'Atalanta, società a cui siamo affiliati - chiosa Massimiliano Palmia, presidente dell'US Montecchio -. Ci auguriamo che questi grandi interventi siano di auspicio per un 2021 all'insegna dello sport, dopo un anno difficile».