Iolanda e Gianni, dopo 65 anni insieme portati via dal Covid

MARA VAROLI

Nozze d'argento, d'oro e poi di diamante, con quella foto pubblicata sulla Gazzetta che per loro era stata una bellissima sorpresa. Sempre insieme da quasi 65 anni e insieme se ne sono andati: Iolanda e Gianni, «uccisi da quella bestia del virus», dice la figlia Paola. A pochi giorni di distanza hanno chiuso gli occhi per sempre e praticamente alla stessa ora: verso le dieci di sera, in un letto al primo piano del padiglione Barbieri, nel reparto Covid. Due persone straordinarie, come ripetono in tanti: generose, sorridenti e disponibili. Che nemmeno la morte ha potuto dividere: questa l'unica consolazione per chi li ha amati.

Iolanda Colla, 84 anni e collaboratrice domestica in pensione, si è ammalata di Covid con febbre e difficoltà respiratorie, per cui il 15 dicembre scorso è stata ricoverata. Il marito, Gianfranco Cervi, 90 anni e operaio specializzato in caldaie per grandi aziende, anche lui contagiato, l'ha raggiunta al Barbieri il 17. Nel mezzo, anche la figlia Paola è stata trasferita all'ospedale Maggiore: «Nella sfortuna però sono stati ancora una volta vicini - continua la figlia Paola - perché grazie al fatto che anch'io ero ricoverata non se ne sono andati soli, ma sia mio padre che mia madre sapevano che solo un corridoio li separava, là al primo piano del Barbieri. E a entrambi, fino alla fine, ho potuto tenere le mani».

Una coppia che viveva in simbiosi, l'una il bastone dell'altro. Una mamma e un papà che hanno vissuto per le loro figlie Paola e Michela e per i loro nipoti e pronipoti. Si erano probabilmente conosciuti nelle balere, perché Gianfranco Cervi, Gianni per tutti, suonava la batteria in un complessino, dopo il lavoro. Dal giorno del loro matrimonio, il 26 ottobre del 1956, vivevano con un aiuto reciproco. Quando Iolanda, che per le sue patologie, faceva fatica a camminare, Gianni pensava ai piatti e alla pulizia della casa. Non avrebbe mai lasciato sola la sua adorata moglie: «Tant'é - aggiunge la figlia Paola - che quando mia madre l'anno scorso era stata ricoverata in ospedale per altri problemi e per un certo periodo, lui la chiamava e le diceva: "Quando vieni a casa? Ogni sera stringo a me il tuo cuscino". Sono stati due genitori straordinari, che hanno sostenuto le figlie, i nipoti ma anche chi aveva bisogno». Uno per l'altro, fino all'ultimo giorno. Negli ultimi tempi, Iolanda rimaneva sempre in casa. Anche per Gianni le scale erano un problema, ma appena riusciva andava nel giardino della sua bella casa di via Baganza a curare le rose e gli ulivi. E Iolanda lo guardava dal balcone. Certo, i tempi erano cambiati, da quando insieme si concedevano la vacanza sul mare dell'Adriatico e allora sì che le passeggiate erano quotidiane: sempre a braccetto. Poi, è arrivato il Covid: prima la mamma, poi la figlia Paola e poi il papà, quasi un'intera famiglia al Barbieri. «Pur con la bombola d'ossigeno, riuscivo a spostarmi - racconta la figlia Paola -: andavo un po' in camera dal papà e un po' in camera dalla mamma. Ed era terribile, quando la sentivo lamentarsi. La preoccupazione del papà era solo una: come stava la mamma? Io cercavo di tranquillizzarlo. Poi la mamma ha iniziato a non aprire più gli occhi, non mi rispondeva più: a mio padre non ho detto che era morta, ma sapevo in cuor mio che lei sarebbe andata a prenderlo. E così è stato: perché quando lei ha smesso di respirare, lui ha iniziato a peggiorare. In tutto questo dolore infinito - chiude Paola - voglio ringraziare tutto il personale del Barbieri che è stato eccezionale: basta dire che la sera di Natale hanno portato una scatolina di caramelle per tutti i pazienti».

Iolanda e Gianni lasciano nel dolore le figlie Michela e Paola con Domenico, gli adorati nipoti Carlotta, Davide e Alessia, i pronipoti Gabriele, Valentina e Ginevra, il fratello Sergio con Isabella, Micol e Keoma e gli amati Michele, Lilli, Picci, Elena e Paolo. Il rosario sarà celebrato nella chiesa di San Pellegrino questa sera alle 19,30. I funerali si svolgeranno domani alle 10 nella stessa chiesa. E insieme riposeranno nel cimitero di San Pellegrino, vicino alla loro casa e alle rose di via Baganza.

Scrivono gli adorati nipoti: «I nonni non muoiono mai, diventano invisibili e dormono per sempre nel profondo del nostro cuore. Oggi già ci mancate, ci mancherete per sempre e faremo tesoro delle vostre storie, delle vostre carezze e dei vostri sguardi pieni di infinita dolcezza. Grazie di averci regalato tanto amore e tanta felicità».