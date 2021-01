Paolo Schianchi a Washington: «Siamo scossi ma la vera America è aperta e accogliente»

ANDREA VIOLI

«La città era preparata all'arrivo dei “Proud Boys” e, rimanendo in casa, non ci siamo mai sentiti in pericolo di vita, ma ciò è accaduto oggettivamente ci ha scossi. C'è però una cosa che tengo a sottolineare: l'America non è quella che è apparsa sugli schermi tv, ma soprattutto un Paese aperto». All'indomani dell'assalto al Campidoglio da parte dei sostenitori del presidente Donald Trump, il musicista parmigiano Paolo Schianchi descrive le sue emozioni per quanto accaduto il giorno dell'Epifania a 500 metri da casa sua.

Schianchi, 40 anni, vive a Washington con la moglie e il figlio. È chitarrista, spazia dalla musica medievale a quella contemporanea; ha brevettato strumenti e ha fondato «L'Innovatorio di musica», iniziativa che sostiene i giovani musicisti. In questo periodo sta ancora facendo i conti con le conseguenze di un incidente. Ma per due giorni ha dovuto saltare gli appuntamenti in clinica, fra le manifestazioni, gli scontri e il coprifuoco imposto dalle autorità della capitale.

Nel «day after», raggiunto al telefono dalla Gazzetta di Parma, Schianchi guarda fuori dalla finestra: «La situazione oggi è tranquilla. Anche oggi (ieri, ndr) ho annullato la visita, per sicurezza, ma domani sarò di nuovo in movimento». Eppure mercoledì le emozioni sono state forti: Schianchi non si è trovato in strada nei momenti più drammatici ma l'occhio del ciclone era alquanto vicino. «Si sapeva dell'arrivo dei “Proud Boys” per manifestare e il sindaco (Muriel Bowser, ndr) è stato molto attento: aveva avvisato la città di prepararsi. Siamo stati avvertiti che ci sarebbero state strade bloccate e che era consigliato restare a casa. In casa non ci siamo mai sentiti in pericolo di vita, non abbiamo avuto dubbi sulla nostra sicurezza, però è stata una “botta emotiva”: l'arrivo della Guardia nazionale, gli elicotteri in volo, sirene di continuo... Abbiamo seguito come tutti ciò che stava accadendo e ho ricevuto diverse chiamate». Per Schianchi, comunque, la polizia ha saputo affrontare la situazione e così la prima cittadina: «La considero eccellente, una signora in gamba».

Con i sostenitori di Trump la situazione è andata oltre il prevedibile ma, in generale, vivere a Washington significa avere a che fare non di rado con affollate manifestazioni. Schianchi ricorda ad esempio la grande marcia del giugno 2020 che ha fatto seguito alla morte di George Floyd: «Dove sono passato io per andare in clinica ho visto strade gremite e anche bambini per strada. Anche quella volta avevamo i manifestanti davanti a casa, ma non ci siamo sentiti minacciati».

Un parmigiano in America ha comunque una visione «da dentro» e diversa rispetto a chi resta in patria su accade oltre oceano. Così Schianchi ammette che questa differenza di punti di vista e analisi si nota, leggendo i giornali statunitensi e quelli italiani. E a questo proposito sottolinea una differenza importante fra le nostre percezioni da lontano e la realtà sul posto: gli Stati Uniti che abbiamo visto per un giorno in televisione non sono sempre così, anzi. «L'America non è rappresentata da questi atti - spiega -. L'America è fatta da tante persone di buon cuore che tengono alla loro nazione. È forse l'unica nazione fatta da persone di tutto il mondo, un Paese di immigrati. Qui vieni accolto e lo riconosci immediatamente: una persona dotata di buona volontà e talento viene accolta. Ed è questa l'immagine che corrisponde alla mia esperienza personale».