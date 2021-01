Si è spento il sorriso di Dante Piazza

Michele Deroma

COLORNO Era il sorriso l’espressione più ricorrente sul volto di Dante Piazza, che manifestava così il suo animo giocoso e solare: un animo che – ricorda con commozione la figlia Cristina - «mio padre ha sempre mantenuto nel corso degli anni, nonostante una vita rivelatasi non semplice già dalla tenera età, e sino agli ultimi tempi caratterizzati dalla malattia».

Dante Piazza, storico imbianchino di Colorno, si è spento nella mattinata di martedì, all’età di 76 anni, all’ospedale Maggiore di Parma, dove si trovava ricoverato per un aggravamento delle proprie condizioni di salute.

Nelle scorse ore la comunità colornese si è così stretta, nel dolore e nel cordoglio, ai familiari di Dante, particolarmente conosciuto nella cittadina della Bassa est: la moglie Eugenia – conosciuta nella comunità colornese con il soprannome di Adriana - la figlia Cristina e il genero Lucio, che «per mio padre era come un figlio», sottolinea la stessa Cristina.

Dante intraprese a soli sedici anni la propria attività da imbianchino, inizialmente come dipendente e, in una seconda fase, come titolare di un’attività autonoma: a Colorno era quasi impossibile non riconoscere il furgone di Dante, una sorta di «seconda casa» per lui, che aveva reso il proprio mezzo di lavoro un affascinante manifesto della propria attività disegnandovi sulla carrozzeria simpatici dalmata e coccodrilli.

Ma quel furgone era molto di più, perché era diventato il veicolo con cui Dante sapeva concretizzare la propria assoluta generosità in favore dei cittadini colornesi: basti pensare alla grande piena della Parma nel 2000, quando Piazza trasportò i sacchi di sabbia tra le zone più a rischio di esondazione del torrente, o agli aiuti che Dante ha sempre offerto a colornesi che avevano bisogno di aiuto o supporto per una propria esigenza.

Generosità che si manifestava anche in quella che, oltre l’aspetto professionale, era la più grande passione di Piazza, la pittura: «Mio padre aveva reso il garage di casa una sorta di proprio laboratorio, dove ha creato innumerevoli quadri da lui donati successivamente a familiari e amici», ricorda la figlia, nata dal matrimonio di Dante con Eugenia.

I due si conobbero giovanissimi e si sposarono nel settembre del ‘72: «Dante è sempre stato il pilastro della nostra famiglia», ha evidenziato tra le lacrime la figlia Cristina.

I funerali saranno celebrati in forma strettamente privata, questa mattina alle 10, nel duomo di Colorno: dopo la successiva cremazione, le ceneri del settantaseienne colornese riposeranno nel cimitero della cittadina rivierasca.