Caroli, l'ingegnere che amava la cultura e lo sport

LORENZO SARTORIO

Un manager di talento, un marito ed un padre esemplare, un uomo che, nonostante accusasse da tempo problemi di salute, non ha mai fatto pesare a nessuno questo suo stato reagendo nel migliore dei modi nel lavoro, nella vita privata e curando tantissimi interessi: dalle relazioni, allo sport, all’amicizia che, per lui, era uno dei sentimenti più sacri che può manifestare una persona. Giorgio Caroli, già dirigente dell’Impresa Pizzarotti, è deceduto nei giorni scorsi all’età di 85 anni. Ingegnere, fu una delle colonne dell’impresa parmigiana fondata nel 1910 e che, negli anni, è divenuta leader nella realizzazione di opere civili, realizzazione di strade, autostrade, aeroporti ed altre importanti infrastrutture in tutto il mondo.

Persona amabilissima e stimata per il suo stile di gentiluomo, Caroli, non fu solo un apprezzato dirigente d’azienda, ma anche un attento uomo di cultura. A questo punto era sufficiente osservare la sua libreria dove erano custodite opere di vari autori: da Indro Montanelli al pensiero filosofico e scientifico di Ludovico Geymonat, che si guardavano (probabilmente in cagnesco) dagli scaffali. Caroli era veramente un leader, non solo per le sue capacità professionali, ma anche per quell’autorevolezza che manifestava in ogni occasione sempre improntata al confronto ed alla collaborazione, testimoniando, fino in ultimo, un grande attaccamento per l’impresa che vide crescere ed affermarsi. Un cuore generoso, Giorgio, in virtù della straordinaria sensibilità e della profonda attenzione verso le persone che attraversavano momenti di difficoltà. E, l’aiuto che prestava, era silente ed umile. Concepiva tutto ciò come un proprio dovere al punto da dare segni d’insofferenza se veniva ringraziato. Non si arrese mai alla malattia che l’aveva colpito mentre ancora studiava all’Università. Per lui fu come una sfida che, in realtà, lo ha visto vincente per una lunghissima parte della sua vita. Riuscì in questa non facile impresa grazie alla sua forza d’animo ed anche alla sua forte tempra di cicloamatore in sella alla sua inseparabile bici con la quale scalò diversi passi alpini come lo Stelvio. Amava tantissimo la natura, organizzare camminate naturalistiche e picnic sull’appennino, partitelle di calcio, giochi sulla spiaggia per i bambini e gite nei luoghi dell’arte. Ma, la cosa che prediligeva, era quella di far conoscere i riti devozionali della tradizione della Bassa, dov’era nato. Poi l’amore per la musica e per il teatro popolare. E, da uomo della Bassa, non poteva non essere un estimatore di cibi della propria terra.

Socio del Lions Club Parma Host, ricoprì pure la carica di presidente. Era legatissimo alla famiglia: alla moglie Rosanna, che gli è stata accanto con un amore e una tenerezza assoluti fino in fondo, alla figlia Clara, ingegnere, responsabile del settore Servizi tecnici del Comune di San Secondo, all’adorata nipote Dalia, laureanda in Fisica, ed al genero Paolo.