Commissione Welfare, minoranze contro l'assessore Rossi

GIAN LUCA ZURLINI

Il caso "Svoltare", in attesa di un consiglio comunale monotematico sulla vicenda della onlus-coop finita nel mirino della Procura per le presunte irregolarità addebitate al suo fondatore e fino a pochi giorni fa "deus ex machina" Simone Strozzi che si terrà lunedì 18 gennaio e si preannuncia infuocato, è approdato ieri pomeriggio nella commissione Servizi sociali.

ASSESSORE NEL MIRINO

La seduta, presieduta da Valeria Ronchini, è durata due ore e mezza senza la presenza del sindaco Pizzarotti (stigmatizzata da alcuni consiglieri di opposizione) e ha visto così l'assessore al Welfare Laura Rossi in solitaria difesa a tutto campo dell'operato del Comune a fronte del fuoco di fila di domande arrivato da tutti i gruppi di minoranza, con interventi di 7 consiglieri (Lavagetto, Campanini, Jacopozzi, Pezzuto, Massari, Occhi e Cavandoli), oltre al capogruppo di maggioranza Salzano che ha sottolineato che «falsificare un documento è una cosa grave e la legalità è un valore da difendere». Nel mirino soprattutto la continuazione del rapporto con la onlus (e poi con la coop con stesso nome e stessa sede) anche dopo la scoperta del rifiuto dell'iscrizione al registro delle onlus del Terzo settore da parte della Regione e l'attribuzione del premio Sant'Ilario a una onlus che si è poi scoperto non avere le carte in regola.

ROSSI: «TUTTO REGOLARE»

L'assessore al Welfare non ha però arretrato di un millimetro e ha difeso a spada tratta non solo l'operato di "Svoltare" («i servizi offerti sono stati sempre di alto livello»), ma anche le scelte del Comune. La scoperta dell'irregolarità «è arrivata dopo un nostro controllo a luglio 2018 con risposta della Regione a ottobre. Da quel momento in poi abbiamo sospeso i progetti che richiedevano l'iscrizione della onlus al registro regionale. Sono andati avanti solo quelli per progetti individuali di inserimento per i quali non c'era nessuna necessità di iscrizione e in seguito i rapporti sono stati con la coop, regolarmente costituita. Nessuna corsia preferenziale, ma bandi pubblici regolari». Nessun passo indietro neppure sul premio Sant'Ilario nel 2018: «Il premio è stato assegnato per l'ottimo lavoro che Svoltare aveva fatto per l'accoglienza degli immigrati ed era pienamente meritato».

BOZZANI CONTRO FREDDI

Quasi a fine commissione c'è stato un momento di tensione quando Roberto Bozzani (Effetto Parma) ha chiesto alla presidente Ronchini di far cessare gli interventi (piuttosto pesanti ndr) di Marco Maria Freddi (Misto) sulla chat della videoconferenza bollandoli come «irrispettosi dell'istituzione».

«IL SINDACO CHIEDA SCUSA»

Giuseppe Massari (Pp), nel suo intervento, oltre ai chiarimenti sui rapporti comune-Svoltare ha chiesto invece «le scuse del sindaco che ha definito sciacalli consiglieri comunali nell'esercizio delle proprie funzioni. Una presa di posizione inaccettabile da chi preferisce parlare prima su Fb che nelle sedi istituzionali». Ora il prossimo appuntamento è il consiglio comunale del 18 gennaio che si preannuncia tutt'altro che tranquillo.