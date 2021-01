Corniglio, infarto in auto: salvato dai carabinieri

CORNIGLIO Tempestivo intervento ieri pomeriggio ad opera degli uomini della stazione carabinieri forestali Parco - Bosco di Corniglio, che hanno soccorso un automobilista colto da malore mentre guidava l'auto. L'appuntato Giulio Silvestrini, il carabiniere Alberto Dartora e il brigadiere Erminio Alborghetti viaggiavano sulla loro vettura in direzione Bosco quando, poco prima dell'ingresso dell'abitato, si sono imbattuti in una vettura dall'andatura lenta e incerta. Gli uomini dell'Arma l'hanno superata, per poi dare un'occhiata a chi fosse al volante. E hanno notato l'uomo che proprio in quel momento, quasi come se volesse attirare la loro attenzione, ha accelerato di colpo andando quasi a sfiorare posteriormente la vettura dei forestali, per poi cambiare direzione di marcia e andarsi a schiantare contro il manto nevoso a bordo strada.

Per fortuna nessuno in quel momento sopraggiungeva dalla parte opposta. I tre si sono immediatamente avvicinati alla vettura e hanno visto che l'uomo, un 56enne residente a Parma, aveva un malore, probabilmente un infarto.

«Abbiamo provato ad aprire le portiere dell'automobile, ma erano chiuse dall'interno – racconta l'appuntato Silvestrini -. Allora abbiamo sfondato i finestrini per poi trascinare l'uomo, che in quel momento ha perso conoscenza, fuori dalla vettura». Con grande tempestività hanno iniziato a mettere in atto le manovre di rianimazione cardiopolmonare. Per lunghi minuti, quasi una ventina, i tre carabinieri hanno tentato con tutte le forze di tenere aggrappato alla vita l'uomo, guadagnando minuti preziosi fino all'arrivo dei soccorsi. Poco distante dal luogo dell'impatto infatti è poi atterrato l'elisoccorso del 118 e appena giunti sul posto gli operatori hanno tentato di stabilizzare le condizioni 56enne. Trasportato a Parma, l'uomo è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione e versa purtroppo in gravi condizioni. Una storia il cui epilogo è incerto, ma ugualmente in grado di raccontare la prontezza e la preparazione dei militari, senza i quali la vita dell'uomo sarebbe terminata in quell'auto finita a bordo strada.