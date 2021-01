Il salsese Parolari sarà presidente della Società dei cardiochirurghi italiani

Alessandro Parolari futuro presidente dei cardiochirurghi italiani. Si sono tenute nei giorni scorsi le elezioni della Società italiana di chirurgia cardiaca, unica società che rappresenta tutti i cardiochirurghi italiani.

Il cardiochirurgo salsese è risultato eletto come vicepresidente per il biennio 2021-22, e come presidente per il biennio 2023-24. Avremo quindi un salsese ai vertici dei cardiochirurghi italiani. «È per me motivo di grande soddisfazione questo riconoscimento alla mia carriera in Società italiana di chirurgia cardiaca, dove ho svolto per otto anni consecutivi il ruolo di segretario scientifico - spiega Parolari -. A questo punto non posso che dire che il mio lavoro in questa Società è stato apprezzato, sarò uno tra i più giovani che sia mai arrivato a questi incarichi al vertice della nostra Società, e spero in questi ruoli apicali di poter fare ancora meglio per il bene della Società e dei cardiochirurghi italiani». Alessandro Parolari è professore di cardiochirurgia all’Università Statale di Milano, nonché responsabile della struttura complessa «Cardiochirurgia Universitaria» del Policlinico San Donato Irccs.

«Ovviamente questo non mi distrarrà in alcun modo dal mio lavoro principale che è quello di fare il medico, e di curare e operare le persone, anzi sarà un motivo in più per cercare di fare sempre meglio, visto anche il contesto difficile in cui ci troviamo a lavorare causa Covid-19 -rileva-. Spero infine, grazie a questi prestigiosi incarichi, di riuscire anche ad aiutare sempre di più la nostra amata città, Salsomaggiore Terme, per la quale vorrei cercare in qualche modo di trovare opportunità di rilancio e di crescita. Lo so, questo è un compito, una missione tutt’altro che facile, anzi estremamente difficile soprattutto nel contesto attuale, ma mi piacerebbe proprio sperare in un futuro molto migliore dal punto di vista turistico e termale per tutti noi» conclude.

