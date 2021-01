Piazza Matteotti, i pini marittimi saranno abbattuti

FORNOVO Dopo la caduta improvvisa di un albero, uno dei pini marittini che circondano l’area di piazza Matteotti con la fontana, in occasione della nevicata di fine anno, l’intero patrimonio arboreo della piazza è passato all’esame degli agronomi.

I pini marittimi, che hanno sempre caratterizzato la «piazzetta», donandole un’aria vagamente rivierasca, come quelli presenti lungo i tornanti di Piantonia, non sono in buona salute e verranno abbattuti. Nei giorni scorsi un secondo albero si è infatti pericolosamente piegato: situazione che era stata segnalata pubblicamente anche dal gruppo di minoranza Fornovo Città Futura, vista anche la presenza di auto parcheggiate, nonostante l’ordinanza lo vietasse, a rischio di essere schiacciate dall’eventuale crollo.

Dalle indagini svolte giovedì dagli agronomi all’apparato radicale del pino abbattuto e da un’analisi degli altri, piegati e rotti, la situazione, rispetto alla perizia dello scorso anno è fortemente peggiorata. Da quanto emerso dalle indagini anche un tentativo di «cura» su alcuni, ad esempio attraverso una potatura invasiva, non riuscirebbe a salvarli. Il loro destino è segnato e dovranno essere sostituiti con altre varietà.

Da quanto comunicato dal comune la rimozione dell’albero caduto e l’abbattimento di altri è in programma lunedì 11: per tutti i fornovesi sarà un momento triste: un altro angolo di paese che cambia, portando con sé tanti ricordi. Fino ad allora la piazza resterà chiusa al traffico e alla sosta. L’intervento va a sommarsi allo studio avviato a novembre, con una mappatura degli alberi che necessitano di potature di contenimento,di selezione e mantenimento, individuati nelle zone del Foro 2000, Piazza Libertà, strada Prinzera, via Carlo Alberto Dalla Chiesa a Riccò, zona polisportiva di via Tomasi e via Solferino o di abbattimento, in caso di pericolosità , in base alla classificazione stabilita dagli esperti.

«Quella dell’abbatimento- afferma l’assessore all’ambiente Lucia Cardi- è sempre una scelta dolorosa perché si tratta del patrimonio arboreo che è nel cuore di tutti i fornovesi, ma la situazione degli alberi nel tempo si è evoluta in modo tale che non ci consente altro che seguire le prescrizioni degli agronomi per motivi di sicurezza ed incolumità».

Do.C.