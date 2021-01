Una casa trasformata in una serra di marijuana: tre arresti

LUCA PELAGATTI

Una casa? No, una serra. Allora l'abitazione di un appassionato di fiori e piante che ama vivere nel verde? Sicuramente no, visto che la quantità di piante rendeva l'abitazione praticamente invivibile. E di certo nessuno mette in piedi una simile jungla proibita se poi non è sicuro di guadagnarci sopra. E parecchio

E' una vera e propria coltivazione di marijuana, naturalmente clandestina, quella scoperta dagli uomini della squadra Mobile in una abitazione a due passi da Parma, nella frazione di Porporano.

Per il momento da parte dei funzionari di borgo della Posta non arriva nessuna conferma ufficiale e come spesso accade si preferisce tacere spiegando che ci «sono accertamenti in corso».

Tuttavia quelle che emerge è che gli investigatori sono arrivati a quella serra clandestina seguendo, in realtà, una pista completamente differente.

Da qualche tempo, infatti, qualcuno aveva fatto circolare la voce che in quella zona ci fosse una persona che deteneva delle armi. E ovviamente i poliziotti hanno cercato di approfondire preoccupati che la segnalazione avesse delle basi. E che chi nascondeva le armi potesse pensare di iniziare ad usarle.

Sono quindi iniziati appostamenti e controlli che hanno portato ad un intervento nelle scorse ore. Gli investigatori hanno atteso che nella casa fossero presenti quelli che si riteneva fossero i residenti e sono entrati in azione.

E qui hanno avuto la sorpresa. Le armi, quando hanno sparato, lasciano un caratteristico odore. Ma l'afrore che riempiva quella casa su più piani era di tipo ben diverso. Inequivocabilmente vegetale. E stiamo parlando di piante proibite.

I poliziotti una volta all'interno hanno trovato la gran parte delle stanze invase da decine e decine di piante di marijuana che crescevano in maniera rigogliosa grazie al pollice verde dei «coltivatori» ma anche sfruttando un complesso e ben congegnato impianto che prevedeva la presenza di lampade per simulare all'interno la luce solare, tubature per innaffiare e anche un sistema di ricambio d'aria.

Come detto, da parte della polizia non si sono ancora fornite cifre esatte sul numero di piante sequestrate. Ma dovrebbe essere una piccola foresta composta da oltre cento tronchi. Con in più anche una parte di semi e altre parti da fare seccare per produrre la marijuana che si fuma. E si spaccia.

Impossibile infatti pensare che una simile impresa fosse finalizzata a fornire solo gli spinelli per una serata trasgressiva dei padroni di casa che sono stati arrestati. Si tratta di tre uomini sulla trentina e tra di loro ci sarebbe anche un parmigiano.

Ora, si sta cercando di capire se nella «fattoria» fossero impegnate altre persone e quali fossero poi i canali di distribuzione della marijuana che evidentemente doveva essere piazzata sul ricco mercato cittadino. Un mercato da oggi decisamente più povero.