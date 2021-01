Addio alla maestra Enrica Dallari, amava arte e cultura

Una vita dedicata all’insegnamento, alla cultura, all’arte. Se n’è andata, a 76 anni, la maestra Enrica Dallari in Davighi, strappata all’affetto dei suoi cari, da una crudele malattia, che l’ha portata via in pochi mesi.

Originaria di Parma, in gioventù si era trasferita a Fidenza, dopo essersi unita in matrimonio con Paolo Davighi, noto e stimato professionista fidentino. Dopo essersi diplomata maestra, aveva insegnato in diverse scuole elementari delle frazioni fidentine.

Enrica aveva sempre avuto, oltre all’insegnamento, anche una grande passione per l’arte e la cultura. Già dagli anni Novanta aveva iniziato a prestare la sua opera all’Unitre, nel duplice ruolo di docente del laboratorio di ceramica e di segretaria del corso di pittura. Era stata anche socio fondatore della associazione Arte&Cultura di Parma Aps ed era stata proposta anche come presidente nelle ultime votazioni.

L’assessore alla Cultura, Maria Pia Bariggi, pure direttore dei corsi dell’Unitre e il presidente dell’Unitre, Felice Pastore, hanno salutato così Enrica. «Ricordiamo l’impegno di Enrica nel diffondere la cultura dell’arte pittorica e in particolare la pittura su ceramica. In questo ambito ha prestato la propria competente passione per l’Unitre, dagli anni Novanta. Resterà sempre il ricordo di una donna che amava profondamente l’arte e la cultura e che metteva una grande passione in tutto quello che faceva».

La notizia della scomparsa di Enrica Dallari è stata irreale e dolorosa anche per tutti i componenti della Associazione Arte&Cultura di Parma Aps di cui era socio fondatore e proposta come presidente nelle ultime votazioni. Così hanno desiderato ricordarla. «La sua passione artistica ha caratterizzato tutta la sua vita, già dagli anni ‘90 prestava servizio all’Unitre nel duplice ruolo di docente del laboratorio di ceramica e di segretaria del corso di pittura .Negli ultimi anni è stata promotrice di mostre e concorsi pittorici e per la poesia .Enrica ha lasciato il ricordo, non solo di una delicata artista, ma anche di una donna gentile, sincera, volitiva, trainante per tante persone. Ciao Enrica».

Enrica Dallari ha lasciato il marito Paolo, la figlia Raffaella con Marco, i parenti. Il rosario è stata recitato ieri sera nella chiesa parrocchiale di Santa Maria annunziata. Il funerale verrà celebrato domani mattina, alle 10, sempre nella chiesa parrocchiale di Santa Maria. Dopo le esequie, le spoglie saranno tumulate nel camposanto della Villetta, a Parma. s.l.