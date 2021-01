Covid, a Parma 99 morti e 2.558 contagi nel giro di un mese

Quasi cento vittime nel giro di un mese a Parma. Più di duemila in tutta la regione. E così i nuovi casi di coronavirus: ben oltre i duemila in provincia sui 51mila dell'Emilia-Romagna. Cifre che non sono soltanto numeri. Sono vite spezzate dal contagio e persone che affrontano il virus, a volte da un letto di ospedale. Ogni giorno pubblichiamo il «bollettino» della Regione ma, guardando in prospettiva l'ultimo mese, emerge il quadro complessivo sull'andamento del contagio a Parma e in Emilia-Romagna.

Dal 9 dicembre al 9 gennaio i nuovi casi di Covid sono 2.558 in provincia di Parma: il 4,97% del totale di 51.482 nuovi contagi in Emilia-Romagna nello stesso periodo (da inizio epidemia sono 188.701 in tutto). I decessi sono 99 nel Parmense su 2.012 in tutta la regione (dall'inizio dell'epidemia sono stati 8.279).

Il grafico a fianco mostra l'andamento del contagio. In sette giornate, in provincia i nuovi contagi rilevati con i tamponi hanno superato il centinaio, fino ai 145 del 4 gennaio. Il 28 dicembre segnalati 17 casi in più, mentre il 22 dicembre c'erano «solo» 27 contagi. In apparenza, il 27 dicembre c'erano solo tre contagi ma è un dato «anomalo», dovuto a un rallentamento dell'attività del laboratorio di Parma a Natale.

Nel giro dell'ultimo mese l'età media delle persone positive al tampone ha oscillato fra i 44 e i 49 anni; negli ultimi giorni si attesta a 46 anni.

Solo il 21 dicembre e il 2 gennaio a Parma non ci sono state vittime. Sia il 14 che il 22 dicembre sono avvenuti 7 decessi, altri 8 domenica 3 gennaio. In Emilia-Romagna si è arrivati a 90 decessi in un giorno: era il 29 dicembre. E le vittime sono ancora decine ogni giorno: 69 solo ieri.

