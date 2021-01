E' morto Galli, il meccanico che aveva sempre il sorriso

PAOLO PANNI

POLESINE ZIBELLO La comunità di Polesine Zibello ha perso il sorriso e la simpatia di Emilietto Galli. Aveva 67 anni e, in tutta la zona era molto conosciuto e stimato dai tanti amici che, con lui, condividevano passioni e momenti di libertà.

Esperto meccanico, dopo aver vissuto per anni in centro a Zibello, abitava da tempo a Polesine dove portava avanti la sua professione di artigiano, svolgendo la sua attività di meccanico con passione, competenza e grande impegno.

Grande appassionato ed esperto di motori, faceva parte del locale Motoclub Hot Riders e, per diversi anni, aveva anche fatto parte del direttivo della Pro loco di Zibello, prodigandosi in modo particolare nell'organizzazione del raduno Ferrari che, per alcuni anni, in primavera, ha animato il centro della Bassa. Ma anche in tante altre manifestazioni del paese ha sempre profuso il suo impegno, non solo di idee ma anche materiale. Auto, moto, motoscafi, tutto ciò che era a motore era, per lui, stimolante ed era l'occasione per mettere in campo i suoi saperi, la sua passione e le sue competenze.

Tra le sue grandi passioni anche quelle per il restauro dei mobili, la fotografia e tanto altro, al punto da poter essere considerato un vero e proprio tuttofare. Innamorato del fiume e della sua terra, nella quale ha sempre vissuto, profondamente legato alla famiglia, amava la compagnia degli amici e trascorrere, con loro, i momenti di libertà scambiando battute, opinioni ed esperienze, senza mai perdere quel sorriso solare che lo ha costantemente caratterizzato. Un uomo buono e dinamico, come hanno ricordato tanti amici, sempre leale e disponibile, con una battuta sempre pronta per tutti ed una particolare disponibilità verso chi aveva bisogno del suo aiuto.

Emilietto Galli ha lasciato la moglie Marialice con Maycol e Alessia, la mamma Iones, i fratelli, le sorelle, i nipoti. I funerali, nel rispetto delle normative vigenti, avranno luogo domani, alle 10.30, nella chiesa parrocchiale di Vidalenzo.