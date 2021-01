Frana sul Baganza, si lavora per ripristinare l'alveo del torrente

VALENTINO STRASER

BERCETO Stanno proseguendo a ritmo serrato i lavori per ripristinare l'alveo del torrente Baganza dalla strozzatura che si è formata a causa di una frana, in un tratto situato nei pressi il Mulino di Vaccarezza, in territorio di Berceto.

La larghezza del corso d'acqua, in queste ore, si è ristretta sino a circa un metro. Il torrente continua a defluire ma il restringimento dell'alveo sta accumulando acqua a monte dove, in alcuni tratti, ha superato i due metri di altezza.

Le precipitazioni intense di questi giorni hanno notevolmente imbibito il versante e per i mezzi meccanici è difficoltoso raggiungere il punto di occlusione del torrente. Al momento sono impiegati tre escavatori, un dumper, due mezzi agricoli con rimorchio e due boscaioli. Le condizioni del terreno, però, non permettono un avanzamento rapido dei mezzi meccanici che stanno rimuovendo argilla dal dissesto, e creando regimazioni superficiali nella zona di distacco e lungo il corpo della frana per fare defluire l'acqua. Gli operatori stanno creando un passaggio fatto di tronchi e ghiaia per aprirsi una pista sino al fronte della frana.

Nonostante l'acqua continui a defluire, la preoccupazione per i centri a valle, come quelli situati nel territorio di Calestano, rimane ai livelli di guardia. La task force messa in campo dalla Regione Emilia-Romagna, con la supervisione del dirigente Gabriele Alifraco, in collaborazione con il Comune di Berceto, il sindaco Luigi Lucchi e il contributo della protezione civile, mira ad impedire che si formi uno sbarramento nel letto del Baganza, con il conseguente rischio di un'onda di piena, in caso di cedimento improvviso. Al momento non sono state emesse ordinanze di evacuazione per le abitazioni considerate maggiormente a rischio, come l'azienda agricola di Vaccarezza.

L'emergenza era scattata cinque giorni fa per il risveglio del dissesto gravitativo che sta coinvolgendo un intero versante. L'indomani, la Regione Emilia Romagna, dopo il consulto dei tecnici dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e Protezione civile di Parma, aveva stanziato 100 mila euro per interventi di somma urgenza, grazie all'interessamento del sindaco Luigi Lucchi e del consigliere regionale Matteo Daffadà.

L'Assessore regionale alla Protezione civile, Irene Priolo, aveva convocato d'urgenza un incontro con il prefetto di Parma Antonio Garufi, il Direttore dell'Agenzia regionale Rita Nicolini e il sindaco di Berceto Luigi Lucchi, per predisporre il piano di interventi e allertare i Comuni di Berceto e Calestano a predisporre un servizio di eventuali evacuazioni. Secondo la stima dei tecnici, i mezzi meccanici dovrebbero raggiungere la strozzatura nell'alveo del Baganza entro tre o quattro giorni.