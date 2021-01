La scomparsa di Bocchia: Parma perde l'antiquario gentiluomo

Gli antiquari amano molto il loro lavoro poiché amano l'arte, l'eleganza, la storia ed il bello.

Se non possedessero questa sensibilità farebbero davvero fatica ad accontentare e, a volte, stupire i loro clienti. Ettore Bocchia, nota figura di antiquario, è deceduto improvvisamente nei giorni scorsi all'età di 82 anni.

Un ictus ha stroncato in pochi secondi la sua voglia di vivere. Parmigiano, dopo avere frequentato l'avviamento professionale, fu assunto come produttore dalla concessionaria Lancia di piazzale Santa Croce gestita della ditta Gelmini.

Ma ben presto capì che quello che non era il suo mestiere e che, ai motori e alla belle carrozzerie, preferiva il profumo ed il fascino del legno antico e pregiato dei mobili d'epoca. Quindi, 40 anni fa, con il collega Consigli, aprì un negozio di antiquariato in borgo Antini, che voleva chiudere già il 31 dicembre scorso . Decisione poi prorogata proprio per l'amore verso il proprio lavoro.

Aveva una selezionata clientela, Bocchia, non solo di Parma ma anche di Milano, Bologna e di altre importanti città. Il suo cavallo di battaglia erano i mobili del Settecento, in particolare ribaltine e trumeau. Aveva occhio negli acquisti ma, soprattutto, gusto ed è per questo che nel suo negozio transitarono pezzi veramente di pregio. Carattere aperto, cordiale, un gentiluomo all'antica, parmigiano del sasso, amava tantissimo le tradizioni popolari parmigiane. E non mancava mai, ogni giorno, di scambiare le rituali quattro chiacchiere con gli amici in via Farini o in piazza Garibaldi per il tradizionale caffè.

Era un appassionato lettore, Ettore, specie di libri di storia e di arte. Amava pure, da raffinato gourmet, tour a carattere eno-gastronomico che effettuò con il fraterno amico Pino Cocchi nelle capitali italiane ed estere della gastronomia. Una passione che lo aveva stregato da anni era il golf che praticava con la moglie Ornella (già impiegata alla Nestlè), sui campi di Sala Baganza. Una bella coppia, Ettore e Ornella, uniti da 60 anni di matrimonio, ma sempre felici e sereni come se fosse stato il loro primo giorno di nozze.

Lo.Sar.